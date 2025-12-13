½ËCOTY¥¤¥ä¡¼¥«¡¼¼õ¾Þ!! Ìó30Ç¯Á°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂå¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÏÍ£²æÆÈÂº¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°!!
2025-2026Ç¯¤ÎCOTY¥¤¥ä¡¼¥«¡¼¤ò¼õ¾Þ
2025Ç¯12·î4Æü¤ËÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡ÊCOTY¡Ë¤Î³Æ¾Þ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£COTY¤ÏÆüËÜ¼«Æ°¼Ö³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¬¤¢¤ë¾Þ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ÆÂç¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤¬¥¤¥ä¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤À¡£2025-2026Ç¯¤ÎCOTY¤Î¥¤¥ä¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢Ìó25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÎÁ°É¾È½¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¹¥Ð¥ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤Í¥¤ì¤¿ÁöÇËÀ¤ÏÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤È¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¥È¥è¥¿¤ÎTHS¡Ê¥È¥è¥¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¹¥Ð¥ëÆÈ¼«¤Î¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¥«¥ëAWD¤ò¹ª¤ß¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£S:HEV¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¹¥É¾¤ÇÈÎÇäÌÌ¤Ç¤âÀä¹¥Ä´¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¤äÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹SUV¤Î°ìÂæ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ë¤À¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô¤â²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎºÎÍÑ¤ÇÂçÉý¤ËÌ¥ÎÏ¥¢¥Ã¥×
°Å¹õ»þÂå¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ
¥¹¥Ð¥ë¤Î1980Ç¯Âå¤Ï°Å¹õ»þÂå¤Ç·Ð±ÄÆñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï³ä°¦¤¹¤ë¤¬¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ËÌÊÆ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ø¤Î²á¾ê¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¡£¤¤¤ÄÅÝ¤ì¤¿¤ê¡ÊÅÝ»º¡Ë¡¢Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤ËµÛ¼ý¹çÊ»¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤¬¥¯¥ë¥Þ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¤Î¤¬1980Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤À¤¬¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ï¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤ë¤±¤É·Ð±Ä¤¬¥ä¥Ð¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³¤³°¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤ÏGM¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤ÏÆü»º¤È»ñËÜÄó·È¡£Æü»º¤Ï¥ë¥Î¡¼¤È»ñËÜÄó·È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥¹¥Ð¥ë¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥È¥è¥¿¤¬¼è¼çÍ×³ô¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ð¥ë¤Î¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¼Ò±¿¤ò¤«¤±¤ÆÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿½éÂå¥ì¥¬¥·¥£¡£ÆÃ¤Ë¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥´¥ó¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·µ¯»à²óÀ¸¡£½éÂå¥ì¥¬¥·¥£¤Ï¡É¥¹¥Ð¥ë¤ÎµßÀ¤¼ç¡É¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î·Ð±Ä¤òÂç¤¤¯¾å¸þ¤«¤»¤¿¡£
¥ì¥¬¥·¥£¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥´¥ó¤Ï¥¿¡¼¥Ü¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÈÎÇäÌÌ¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿
¥ì¥¬¥·¥£¤È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Î2ËÜÃì
¤½¤Î¼¡¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¥ì¥¬¥·¥£¤è¤ê¤â¤Ò¤È¥¯¥é¥¹²¼¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡£¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤ÏÅö½é¡¢¥¹¥Ð¥ëÅÁÅý¤Î¿åÊ¿ÂÐ¸þ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¿·³«È¯¤ÎÄ¾4¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³«È¯¤·¤ÆÅëºÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·×²è¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Ï¥ì¥¬¥·¥£¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆWRC¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥ó¥¨¥Ü¤È¤Î³«È¯¹çÀï¤Ïº£¤Ç¤â¸ì¤êÁð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎWRC¤Ç¤ÎÂç³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢C¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥»¥À¥ó¡õ¥ï¥´¥ó¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥ì¥¬¥·¥£¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤È¤¤¤¦¥¹¥Ð¥ë¤Î2ËÜÃì¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤ÏWRC¤Ç¤ÎÂç³èÌö¤¬ÈÎÇä¤òÂç¤¤¯¸å²¡¤·¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Çú¾å¤¬¤ê
¥¹¥Ð¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥«¡¼
¤½¤Î¥¹¥Ð¥ë¤Ï1994Ç¯¤Ë¥ì¥¬¥·¥£¤Î¼Ö¹â¤ò¾å¤²¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Èº£¤Ç¤¤¤¦SUV¤È¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¬¥·¥£¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤òËÌÊÆ¡¢¥«¥Ê¥À¤ÇÈÎÇä¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1995Ç¯¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ï¥´¥ó¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ê1997Ç¯¤Ë¥é¥ó¥«¥¹¥¿¡¼¤È¼ÖÌ¾ÊÑ¹¹¡Ë¡£
ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥ï¥´¥ó¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤¿
¥¹¥Ð¥ë¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¾¯¿ôÀº±Ô¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥«¥ó¥Ö¡¼¥à¤Î»þ¤Ë¤Ï¼«¼Ò³«È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¹¡¶¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¤¤¤¹¡¶¥Ó¥Ã¥°¥Û¡¼¥ó¤ò¥¹¥Ð¥ë¥Ó¥Ã¥°¥Û¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÈÎÇä¡£¥Ó¥Ã¥°¥Û¡¼¥ó¤Ï¥Û¥ó¥À¤Ë¤âOEM¶¡µë¤µ¤ì¡¢¥Û¥ó¥À¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏÀìÍÑ¥°¥ê¥ë¤¬¤¢¤Æ¤¬¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ð¥ë¥Ó¥Ã¥°¥Û¡¼¥ó¤ÏÌ¾Á°¤âËÜ²È¤ÈÆ±¤¸¥Ó¥Ã¥°¥Û¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥í¥´¤¬¤¤¤¹¡¶¤«¤é¥¹¥Ð¥ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¥Ð¥Ã¥¸ÂØ¤¨¡£
°ìÊý¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1995Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¥°¥é¥Ù¥ëEX¡ÊEX¤È½ñ¤¤¤Æ¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆÉ¤à¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¼Ö¹â¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥ï¥´¥ó¤ÈÆ±¤¸¼êË¡¤À¤¬¡¢¥¯¥í¥«¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤ËÇØÌÌ¥¿¥¤¥ä¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥«¡¼¤Î¥°¥é¥Ù¥ëEX¤Ï¸½ºß¤Î¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤Î¸»Î®¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢½éÂå¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î»î¶âÀÐ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤ËRV¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¤Î¤¬¥°¥é¥Ù¥ëEX
¥É¥¤¥Ä¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤òÀ¤³¦½é¸ø³«
1994Ç¯º¢¤«¤é¼«Æ°¼Ö»¨»ï¡Ø¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«Æ°¼ÖÀìÌç»ï¤Ç¥¹¥Ð¥ë¤Î¿··¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥«¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¥¹¥¯¡¼¥×µ»ö¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¥¹¥Ð¥ë¤Ï1995Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥·¥ç¡¼¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¦¸½IAA¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ë¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡¢¡ØSTREEGA¡Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥¬¡Ë¡Ù¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥¬¤Ï½éÂå¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤À¤¬¡¢»ÔÈÎÄ¾Á°¤Ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
³ÑÄ¥¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥ï¥´¥ó¤ÈSUV¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¤È¤â½éÂå¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï»ÔÈÎ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï½éÂå¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥¬¤Ï2ÂåÌÜ¥ì¥¬¥·¥£¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬2525mm¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¥¹¥È¥ê¡¼¥¬¤Ï2580mm¤È¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤¡£
¤³¤Ü¤ìÏÃ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥¬¤ÏÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼1995¤Ë¤â½ÐÅ¸¤µ¤ìÆüËÜ¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤ÎÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¾èÍÑ¼Ö´Û¤È¾¦ÍÑ¼Ö´Û¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥¬¤Ï¤Ê¤¼¤«¥¹¥Ð¥ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾¦ÍÑ¼Ö´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¤Î¼èºà¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÊÉ®¼Ô´Þ¤à¡Ë¤â¡¢¥¹¥Ð¥ë¥Ö¡¼¥¹¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥¬¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¾Ç¤Ã¤¿¤Î¤â²û¤«¤·¤¤¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥¬¤¬½éÂå¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬´Ý¤ï¤«¤ê
SUV¤é¤·¤¯¤Ê¤¤ÇØ¤ÎÄã¤µ
½éÂå¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4450¡ßÁ´Éý1735¡ßÁ´¹â1580mm¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿½éÂå¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤¬Á´Ä¹4340¡ßÁ´Éý1695¡ßÁ´¹â1405mm¤À¤«¤é¡¢Á´Ä¹¤¬110mm¡¢Á´Éý¤¬40mm¡¢Á´¹â¤¬175mmÂç·¿²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¬¥·¥£¤ÎÁ´Éý¤ò3ÂåÌÜ¤Þ¤Ç5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¡Ê1700mm°Ê²¼¡Ë¤ò»à¼é¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ð¥ë¤ÏÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤è¤ê¤â5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ´Éý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Á´Éý1735mm¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï¡É¿¹¤Ë½»¤à½»Ì±¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë
¤½¤ì¤è¤ê¤âÆÃÉ®¤ÏSUV¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¤ÏÇØ¤¬Äã¤¤¤³¤È¡£2L¥¯¥é¥¹¤Î¥¯¥í¥«¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÁ´¹â¤ÏRAV4¡Ê1660mm¡Ë¡¢CR-V¡Ê1705mm¡Ë¡¢¥¨¥¹¥¯¡¼¥É¡Ê1740mm¡Ë¡¢¥Ñ¥¸¥§¥í¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê1660mm¡Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¦¥£¥¶¡¼¥É¡Ê1750mm¡Ë¤È¸®ÊÂ¤ß1600mmÄ¶¤¨¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇSUV¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¥ï¥´¥óÅª¤À¤«¤éÆÃÊÌ´¶¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÅö»þ¤Û¤Ü¤Û¤Ü¥ï¥´¥ó¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿¥ì¥¬¥·¥£¥é¥ó¥«¥¹¥¿¡¼¤ÎÁ´¹â¤¬1550mm¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤½¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«25mm¡£¥ï¥´¥óÅª¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
SUV¤È¤·¤Æ¤Ï¥ï¥´¥óÅª¤ÇÄã¤¤Á´¹â¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë¥¯¥í¥«¥óÊÂ¤ß¤Î200mm¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡É¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤ÆSUV¡É¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½éÂå¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡Ê±¦¡Ë¤È¥°¥é¥ó¥É¥ï¥´¥ó¡Êº¸¡Ë¤ÎÈæ³Ó¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¹â¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
½éÂå¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ü¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÅö»þ»¿ÈÝ¤¢¤Ã¤¿¡£»¿À®ÇÉ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡¢ÇØ¤ÎÄã¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¢µÕ¤ËÈÝÄêÇÉ¤ÏÌµ¹ü¤ÇÞ¯Íî¤Ãµ¤¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¾þ¤êµ¤¤¬¤Ê¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
Âç·¿¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢¥°¥ê¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥Ü¥ì¡¼¤Î¥Ü¥¦¥¿¥¤¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤¬¥·¥Ü¥ì¡¼É÷¤Ç¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤ê°Õ¾¢¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬½é´ü¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥×¤Î¥°¥ê¥ë¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¤¿¤À´ñ¤ò¤Æ¤é¤ï¤º¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¡£
¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤â¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î´¶¤¸¤â¤É¤³¤È¤Ê¤¯¥·¥Ü¥ì¡¼¼Ö¤Ã¤Ý¤¤
¥Õ¥í¥ó¥È°Ê¾å¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤¬¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê´¶¤¸¤Ï¤»¤º¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¾þ¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤¼Á¼Â¹ä·ò¤Ê¾¦ÍÑ¼ÖÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥ì¡¼¥É¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ë¡¼¥Õ¥¨¥ó¥É¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£´¶¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ÂÍÑÀ¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¥ï¥´¥óÅª¤Ë±Ç¤Ã¤¿Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤¬¥ë¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¤¤¤
¥¹¥Ð¥ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê
½éÂå¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÎÅÐ¾ì»þ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï2L¡¢¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¤Î¤ß¤Ç¡¢¶îÆ°Êý¼°¤â4WD¤Î¤ß¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¼Ö½Å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¿¡¼¥Ü¤¬É¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¸å¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥È´¶³Ð¤Ç¾è¤ì¤ë2L¤ÎNA¡¢¾åµé»Ö¸þ¤Î2.5L¤ÎNA¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï5MT¤È4AT¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢5MT¤Ï¥Ó¥¹¥«¥¹LSDÉÕ¤¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥ÕÊý¼°¤Î4WD¤Ç¡¢4AT¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥È¥ë¥¯¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¼°¡¢¸å¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿2L¡¢NA¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÄãÂ®ÉûÊÑÂ®µ¡ÉÕ¤¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥ì¥ó¥¸¡Ê5MT¼Ö¡Ë¤È4WD¤Ï¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ç¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ï2L¤Î¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤ÅûDOHC¥¿¡¼¥Ü¤Î¤ß¤È¤¤¤¦³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿ÀßÄê¤À¤Ã¤¿
ÆÈÆÃ¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¥µ¥¦¥ó¥É
2L¡¢¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï250ps/31.2kgm¤È¤¤¤¦Æ²¡¹¤¿¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¡¢1390kg¤È¤¤¤¦SUV¤È¤·¤Æ¤Ï·Ú¤¤¥Ü¥Ç¥£¤ò¥°¥¤¥°¥¤¤È²ÃÂ®¡£¡Ö¥É¥³¥É¥³¡×¡¢¡Ö¥É¥¥¥ë¥É¥¥¥ë¡×¡¢¡Ö¥É¥Ã¥É¥Ã¥É¥Ã¡×¤Ê¤ÉÉ½¸½¤µ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï½éÂå¤Ç¤Ï·òºß¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â2ÂåÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©ÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î¤¿¤áÆÈÆÃ¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Çö¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤¿¤Þ¤Ë³¹Ãæ¤Ç½éÂå¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¡¢²û¤«¤·¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¹ì¤«¤»¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
½éÂå¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î¥Í¥¬¤ÏÇ³Èñ¡£Åö»þ¤Î¥¹¥Ð¥ë¤Î¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊÆÃ¤ËEJ20¥¿¡¼¥Ü¡Ë¤Î½ÉÌ¿¤Ç¥ì¥¬¥·¥£¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µÆ±ÍÍ¤ËÇ³Èñ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È°¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â°ìÏ¢¤ÎEJ20¥¿¡¼¥Ü¤Ï¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏÈ¯À¸²óÅ¾¿ô¤¬6250rpm¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¹â²óÅ¾·¿¤À¤Ã¤¿¤¿¤áµ¤»ý¤Á¤è¤¯Áö¤ì¤ÐÇ³Èñ¤Ï°²½¡£
½éÂå¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¿´ÃÏ¤¤¤¤
¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°
¤Þ¤¿ÇØ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë½Å¿´¤ÎÄã¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢¥ª¥ó¥í¡¼¥É¡¢ÆÃ¤Ë¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÉ®¼Ô¤âÈ¢º¬¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÍ×¤Ï¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢°²¥Î¸Ð¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ÎÄãÃæÂ®¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¼èºà¡¢»£±Æ»þ¤Ë²¿ÅÙ¤â¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò°®¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¿¤ÓÂ¦¤È½Ì¤ßÂ¦¤È¤âÀäÌ¯¤ËÆ°¤¯Â¤Ë´¶·ã¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤è¤ê¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°Â¿´´¶¤¬ÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£
¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÁö¤é¤»¤ì¤ÐÅö»þ¤ÎRV¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á
¤½¤Îµæ¶Ë¥â¥Ç¥ë¤¬2001Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿S/tB-STi¡ÊÅö»þ¤Ïi¤Ï¾®Ê¸»ú¡Ë¤Ç¡¢STi¤ÎÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥À¥¦¥ó¥µ¥¹¡¢¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸å¤Ë800Âæ¸ÂÄê¤ÎSTi-II¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
800Âæ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿STi II¥¿¥¤¥×M
TV CM¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿!!
1990Ç¯Âå¤Î¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤ÎTV CM¤È¸À¤¨¤Ð¡É³°¥¿¥ì¡ÉÈ´¤¤Ë¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£½éÂå¥ì¥¬¥·¥£¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇÐÍ¥¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¹¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½éÂå¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥Þ¥¯¥é¥¯¥é¥ó¡¢Æ±¥¦¥£¥Î¥Ê¡¦¥é¥¤¥À¡¼¡¢2ÂåÌÜ¥ì¥¬¥·¥£¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥í¥Ã¥É¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥ÈÄ¶¤¬ÉÕ¤¯ÂçÊªÂ·¤¤¡£
¤Ç¡¢½éÂå¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÎTV CM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Æ±¤¸¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇÐÍ¥¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥é¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄ¶¹ë²Ú¡£¥¹¥Ð¥ë¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥Þºî¤ê¤Ï¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢CM¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄ¶¥ß¡¼¥Ï¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¤è¤¯¸À¤¨¤Ð¥·¥Ã¥¯¡¢°¤¯¸À¤¨¤Ð¾þ¤ê¤Ãµ¤¤¬¤Ê¤¤¼¼Æâ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿
¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÎCM¥½¥ó¥°¤ÇÉ®¼Ô¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ä¥ó¥°¤ÎÌ¾¶Ê¡ØEverytime You Go Away¡Ù¡£Èþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¤¬¶¿½¥¤òÍ¶¤¦¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤À¤í¤¦¤«¡£
½éÂå¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÎCM¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Ç¥é¥¹¤¬½÷À¤È¥¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ç¡¼¥ÈÊÔ¤Î¤Û¤«UFOÊÔ¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÊÔ¡¢¥ª¥ó¥í¡¼¥ÉÊÔ¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢Æ±ÍÍ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥ÍÎà¤â¼Á¼Â¹ä·ò¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î»Å¾å¤²
¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï6ÂåÌÜ
¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï1997Ç¯¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤¬6ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£¤Ç¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤Ï¥ì¥¬¥·¥£¥·¥ê¡¼¥º¤òÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤ò¸«¤Æ¤âÃ±È¯¤Ç½ª¤ï¤ë¥¯¥ë¥Þ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢2025Ç¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç6À¤ÂåÌó30Ç¯·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÅÅÆ°²½¤¬¿Ê¤àºòº£¤Ç¤¢¤ê¤³¤ÎÀè¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¢¤È5Ç¯¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£
¸ÄÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤Ê¤¬¤éÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿½éÂå¤Ï°ÎÂç¤À
¤½¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢2ÂåÌÜ°Ê¹ß¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëSUV¤Ã¤Ý¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½éÂå¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç½éÂå¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÏÎòÂå¤ÇºÇ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤«¤Ä¸ÄÀÅª¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤Ï¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë
¡Ú½éÂå¥¹¥Ð¥ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡Ê5MT¡Ë¼çÍ×½ô¸µ¡Û
Á´Ä¹¡§4450mm
Á´Éý¡§1735mm
Á´¹â¡§1580mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2525mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1390kg
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§1994cc¡¢¿åÊ¿ÂÐ¸þ6µ¤ÅûDOHC¥¿¡¼¥Ü
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§250ps/6250rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§31.2kgm/4000rpm
²Á³Ê¡§248Ëü5000±ß
¢¨1997Ç¯2·î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
STi¤ÎÅÐ¾ì¤â¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ë¤Ò¤ÈÌòÇã¤Ã¤¿
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û
6ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¸½¹Ô¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï2025Ç¯4·î¤«¤éÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4655¡ßÁ´Éý1830¡ßÁ´¹â1730mm¤Ç¡¢½éÂå¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤êÂç·¿²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï1.8L¡¢¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤ÅûDOHC¥¿¡¼¥Ü¤È2.5L¡¢¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤ÅûDOHC¡Ü2¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎS:HEV¤Î2¼ïÎà¡£¥¹¥Ð¥ë½é¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°HEV¤Ï¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢ÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¤¤ÈÎÇäÈæÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¥â¥Ç¥ëAWD¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï404Ëü8000¡Á459Ëü8000±ß¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë½éÂå¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î²Á³Ê¤Ï199Ëü7000¡Á248Ëü5000±ß¡£
Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ËÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¸½¹Ô¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ
»Ô¸¶¿®¹¬
1966Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¤Î¤«¤ËºÂ¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÎã¤Ë¤â¤ì¤º¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÃÓÂôÁá¿Í»Õ¡Êµì¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ÏÃÓÂô¤µ¤È¤·¡ËÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¡Ø¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÏµ¡Ù¡Ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë1975¡Á1979Ç¯Ï¢ºÜ¡Ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò·Ð¸³¡£¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤â¥¯¥ë¥ÞÇ»ÅÙ¤ÏÇö¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«Áý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£Âç³ØÆþ³Ø»þ¤Ë¾åµþ¤·¡¢¿·Â´¤Ç»°¿ä¼Ò¡Ê¸½¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£°Ê¸å¡¢30Ç¯¶á¤¯¡Ø¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¡Ù¤ÎÊÔ½¸¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¿SUBARU¡¢¥Ù¥¹¥È¥«¡¼
