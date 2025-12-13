¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢¶äºÂ¤Ç´®Ç½¤·¤¿¹ë²Ú¤ÊÅß»ê¤ÎÎÁÍý¤ò¸ø³«¡Ö¥Á¥ç¡Á¡ÁÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¶äºÂ¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤òË¬¤ì¡¢´®Ç½¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢ ¶äºÂ »üÀ¸¤µ¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£¡ÖÅòÍÕ¤È¤Û¤¿¤Æ¤Î²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤Ä¤æ¤¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Åß»ê¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È¤¤¤¦¤ªÏÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤¤ó ¤ì¤ó¤³¤ó ¤®¤ó¤Ê¤ó¤È ¤ó¡Ê¤¦¤ó¡Ë¤¬¤Ä¤¯ºàÎÁ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¿·Á¯¤Ê»É¿È¤ä¡Öº£Ç¯¤Î´³»Ù¤Î¥Ø¥Ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌðÊÁ¤È¥´¥Ü¥¦¤Ç¥Ø¥Ó¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿ÎÁÍý¤â¾Ò²ð¤·¡Ö»Ý¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÉÙÅÄÎÓ¤Î³¤Ï·°ò¤È¤·¤ó¤È¤êºÚ¤Ç¥Û¥«¥Û¥«¤ÇÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È²¹¤«¤¤ÎÁÍý¤ò´®Ç½¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½÷¾¤µ¤ó¤ÎÊì¾å¤¬ºî¤é¤ì¤¿¸ÕËãÌß¤¬¥Á¥ç¡Á¡ÁÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÂç¾ ½÷¾¤µ¤óº£Ç¯¤âÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤ò¸æÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£