¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥Ãç´Ö¤È¤ÎËºÇ¯²ñ¤òÊó¹ð¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢Ï«¤¤¡¢°Ö¤á¹ç¤¤¡×

½÷Í¥¤ÇÀ¼Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£À¼Í¥¤ÎÉÚ±Ê¤ß¡¼¤Ê¡¢ËãÀ¸¤«¤ÛÎ¤¡¢Æþ³¨²ÃÆà»Ò¤é¤ÈËºÇ¯²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¸ÍÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÄ«¤«¤é¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ÈÁë¥¬¥é¥¹¤ÎÂçÁÝ½ü¡ªº£Ç¯¤â¥×¥í¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¸á¸å¤«¤é¤Þ¤Ä¤Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¡ÁÌë¤Ï¸Þ½÷²ñ¤Ê¤é¤Ì»Í½÷²ñËºÇ¯²ñ¡×¤È1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢ËºÇ¯²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÉÚ±Ê¡¢ËãÀ¸¡¢Æþ³¨¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¡ÖÄ¹½÷¤æ¤¦¤³¤ê¤óÉÔºß¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡Öº£Ç¯¤âÈá´î¸ò¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÆâ¤ËÉÔ¹¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ªÇ¯º¢¤Ç¤¹¡Ä¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢Ï«¤¤¡¢°Ö¤á¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÉ¤»ÐËå¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¡¼¥Þ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÅÚ»º¤â¸ø³«¡£¡ÖÊÉ¤Ë¤«¤±¤ÆÉÛ¶Ò¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤«¡Ä¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤«¡Ä¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡£Çº¤Þ¤·¤¤¡×¤È»È¤¤Æ»¤ËÇº¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡ÖXmas¤Þ¤Ç¤ÏÊ·°Ïµ¤Êª¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£