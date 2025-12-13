¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¡ÖÄ±Áê¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖÎëÌÚÎ¼Ê¿¡×¤ò¶Ïº¹¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î25¡Á26Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷260¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÄ±Áê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä±Áê¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¼öÎî¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿9ÂÎ¤ÎÂÛ»ù¤È¤Ê¤ë¡ÖÆÃµé¼öÊª¡¦¼öÂÛ¶åÁê¿Þ¡Ê¤¸¤å¤¿¤¤¤¯¤½¤¦¤º¡Ë¡×¤¬¼õÆù¤·¤¿Â¸ºß¡£¿Í´Ö¤È¼öÎî¤Îº®·ì¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ä±Áê¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2°Ì¤ÏÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢2006Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤Î¿åÃå¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ü¡¼¥¤¤ËÁª¤Ð¤ìÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥ì¥¬¥Ã¥¿¡Á·¯¤È¤¤¤¿±Ê±ó¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±éµ»ÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢±Ç²è¡ØHK ÊÑÂÖ²¾ÌÌ¡Ù¤Î»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿±éµ»¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¼Ì²½¤Ø¤Î»²²Ã¤âÂ¿¤¤ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿ºã±©獠Ìò¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌòÊÁ¤¬ÆÀ°Õ¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î¥×¥í¤Ç¡¢¸¶ºî¤ß¤¿¤¤¤Ê¡È°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È°Ò°µ´¶¡É¤ò´°Á´¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤Ìò¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçÊ¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï°½Ìî¹ä¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°½Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼555¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ø½Ð±é¤·¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÈ¬½Å¤Îºù¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯»²²Ã¤·¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥³¥¦¥Î¥É¥ê¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ï¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï¡Ø¿·½É¥¹¥ï¥ó¡Ù¡Ø¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹¡Ù¡Ø¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³!¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤ÇÃ´Åö¤·¤¿¸Í¶òÏ¤Äï¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤â±é¤¸¤é¤ì¤ëÉ½¸½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤ÀßÄê¤ÎÄ±Áê¤â´°àú¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇ®¾ð¤È¶¸µ¤¤òÆ±»þ¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¶¸µ¤¤È°¥¤·¤µ¤òÆ±»þ¤Ë¤Þ¤È¤¨¤ëµ©Í¤ÊÇÐÍ¥¤À¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡ÖºÙ¿È¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¡¢ÀÅ¤«¤ËÐÊ¤à¤À¤±¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤È¤³¤í¤¬Ä¥Áê¤Î¡ÈÍÅ¤·¤µ¡É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
