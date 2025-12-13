Àä·Ê¤À¤È»×¤¦¡Ö¶å½£¡¦²ÆìÃÏÊý¤Î¾ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö·§ËÜ¾ë¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢Îò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÈþ¤·¤¤¾ë¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÀºß¤·¤Þ¤¹¡£Å·¼é³Õ¤«¤é¤ÎÁÔÂç¤ÊÄ¯¤á¤ä¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ËÊÑ¤ï¤ëÉ÷·Ê¡¢¾ë¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö°ìÅÙ¤ÏË¬¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÀä·Ê¤Î¾ë¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤³¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î4¡Á5Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¾ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Àä·Ê¤À¤È»×¤¦¡Ö¶å½£¡¦²ÆìÃÏÊý¤Î¾ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú7°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Ç²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬Ë°¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿·§ËÜ¸©¡Ë¡¢¡ÖÍÌ¾¤Ê¤ª¾ë¤ÇŽ¤åºÎï¤À¤«¤é¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤¾ë¤Î¤Ä¤¯¤ê¤È¡¢ÆáÇÆ»ÔÆâ¤ò¸«²¼¤í¤»¤ë¤Î¤¬ÁÇÅ¨¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÂ¾¤Î¾ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½Åª¤ÊÀä·Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆ·ú¸å¤Î»Ñ¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÂ¾¤Î¾ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¼ë¿§¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÇÈþ¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§·§ËÜ¾ë¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¡¿88É¼·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë·§ËÜ¾ë¤Ï¡¢²ÃÆ£À¶Àµ¤¬ÃÛ¾ë¤·¤¿Æñ¹¶ÉÔÍî¤Î¾ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Í¥Èþ¤ÊÅ·¼é³Õ¤ÈÁÔÂç¤ÊÀÐ³À¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÉð¼ÔÊÖ¤·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÊÀÐ³À¤Î¶ÊÀþÈþ¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢¾ë²¼Ä®¤«¤é¸«¾å¤²¤ë»Ñ¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉüµìºî¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§¼óÎ¤¾ë¡Ê²Æì¸©¡Ë¡¿115É¼²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¤Ë¤¢¤ë¼óÎ¤¾ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÎ°µå²¦¹ñ¤ÎÀ¯¼£¡¦³°¸ò¡¦Ê¸²½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ±É¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼ë¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤·úÊª·²¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤äÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Ê·úÃÛÍÍ¼°¤ò¤â¤Á¡¢Æî¹ñ¤ÎÀÄ¶õ¤äË¤«¤ÊÎÐ¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Àä·Ê¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤Î²ÐºÒ¤«¤é¤ÎÉü¶½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï²Æì¤ÎÎò»Ë¤È¸Ø¤ê¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)