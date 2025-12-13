TSMC¿Ê½Ð¤ËÈ¼¤¦´ØÏ¢´ë¶È¤Î¼õ¤±»®¤Ë ·§ËÜ¸©À¾¸¶Â¼¡¡¿·¤¿¤Ê¹©¶ÈÃÄÃÏ¤ÎÆâÄê´ë¶È¤ò¸øÉ½¡¡»Ä¤ê¤Ï1¶è²è
·§ËÜ¸©À¾¸¶Â¼¤Ï¸½ºßÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¿·¤¿¤Ê¹©¶ÈÃÄÃÏ¤Ë¹©¾ì¤Î·úÀß¤ò·è¤á¤¿´ë¶È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾¸¶Â¼¤Ï¸½ºß¡¢TSMC¤Î¿Ê½Ð¤ËÈ¼¤¦´ØÏ¢´ë¶È¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤Æ¡¢Ìó8¡¥1¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î¡ÖÂèÆóÄ»»Ò¹©¶ÈÃÄÃÏ¡×ÄÌ¾Î¡ÖÄ»»ÒÌ¤Íè¹©¶ÈÃÄÃÏ¡×¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»º¶ÈÍÑµ¡³£¤ÎÀ½Â¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬1¶è²è¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¡¢¥¯¥êー¥ó¥ëー¥à¤ÎÀß·×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö·úÂç¡×¤¬2¶è²è¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÁõÃÖ¤ò°·¤¦¡ÖÂçÂ¼µ»¸¦¡×¤ÈEC¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¡×¤¬1¶è²è¤º¤ÄÆâÄê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾¸¶Â¼¤ÎµÈ°æÀ¿ Â¼Ä¹¤Ï¡ÖÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ä¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤Ê¤É¤Ë¡¢Âç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢»Ä¤ê1¶è²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Î´ë¶È¤¬¼Âà¤·¤¿¤¿¤á¡¢Íè·î2Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë²þ¤á¤Æ¸øÊç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºßÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë4¼Ò¤Ç¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ200¿Í°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
