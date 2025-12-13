¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬¿åÁ°»ûÀ®¼ñ±à¤ò°ìÀÆÀ¶ÁÝ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÇåºÎï¤Ë¡ª
¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÌ¾½ê¤òÈþ¤·¤¯¤·¤è¤¦¤È·§ËÜ»Ô¤Î¿åÁ°»ûÀ®¼ñ±à¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤è¤ë°ìÀÆÀ¶ÁÝ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°7»þÈ¾¡¢·§ËÜ»Ô¤Î¿åÁ°»ûÀ®¼ñ±à¤Ë¤Ï¡¢À¶ÁÝ³èÆ°¤Î¤¿¤á¤ª¤è¤½120¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ÏJA¶¦ºÑÏ¢·§ËÜ¤¬2007Ç¯¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¹×¸¥¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢·§¼ê¤ä¤Û¤¦¤¤ò¼ê¤Ë¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¡¢½Ð¿å¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤äÄí±à¤ÎÍ·ÊâÆ»¤Ê¤É¤ÇÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ä«¡Ê13Æü¡Ë¤Î·§ËÜ»Ô¤ÏºÇÄãµ¤²¹5ÅÙ¤ÈÎä¤¨¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¤¥Á¥ç¥¦¤ä¥â¥ß¥¸¤Ê¤É±àÆâ¤òºÌ¤Ã¤¿Íî¤ÁÍÕ¤òÃúÇ«¤ËÁÝ¤½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
