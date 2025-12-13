30ºÐ¤Ç·ëº§´êË¾¤â¤Ê¤¯¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·¸å»ñ¶â3000Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¼Â²È¤Î¤Û¤¦¤¬»ñ¶â¤Å¤¯¤ê¤ËÍÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ÏÏ·¸å»ñ¶â¤Å¤¯¤ê¤ËÍÍø¤Ê¤Î¤«¡©
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢Ï·¸å»ñ¶â3000Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ÏÈó¾ï¤ËÍÍø¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¡ÖÀ¸³è¸ÇÄêÈñ¤¬°µÅÝÅª¤ËÄã¤¤¡×¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¡¢²ÈÄÂ¡¦¸÷Ç®Èñ¡¦ÄÌ¿®Èñ¡¦¿©Èñ¤Ê¤É¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ç¤Ï·î12～15Ëü±ß¤¬°ìÈÌÅª¡£
°ìÊý¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ç²È¤ËÆþ¤ì¤ë¤ª¶â¤ÎÊ¿¶ÑÁê¾ì¤Ï·î3Ëü7417±ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ëè·î7～10Ëü±ß¤â¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó100Ëü±ß¡¢10Ç¯¤Ç1000Ëü±ß°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤Ä¤¯·×»»¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îº¹³Û¤òÃùÃß¤äÅê»ñ¤Ë²ó¤»¤Ð¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Î·ÁÀ®¥¹¥Ôー¥É¤ÏÂç¤¤¯²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ï¡ÖÃù¤á¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁý¤ä¤¹¡×¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
Îã¤¨¤Ð¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸¤«¤·¤Æ·î8Ëü±ß¤òÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤Ë²ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯Íø3¡ó¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ì¤Ð20Ç¯´Ö¤ÇÌó2300Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£30ºÐ¤«¤é50ºÐ¤Þ¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢3000Ëü±ß¤Ï¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ï¡Ö»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼é¤ê¤ÎÀïÎ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉâ¤¤¤¿Ê¬¤òÅê»ñ¤ÇÁý¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹¶¤á¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¶ÏÇ¤¬Â¿¤¯¡¢»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤â¤¢¤ë
¤¿¤À¤·¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤¬»ñ»º·ÁÀ®¤Î¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡È»È¤¤Êý¡É¼¡Âè¤Ç¤¹¡£Âç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤Ï¡¢»Ù½Ð´ÉÍý¤¬´Å¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡£
²ÈÄÂ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤«¤é¡¢³°¿©¡¦Î¹¹Ô¡¦¼ñÌ£¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÃù¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¼ê¸µ¤Ë¤ª¶â¤¬»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡á»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Â²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç²È»ö¤ò¿Æ¤ËÇ¤¤»¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿ºÝ¤ËÀ¸³èÎÏ¤ÎÉÔÂ¤òÄË´¶¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÅª¤Ë¤ÏÆÀ¤Ç¤â¡¢À¸³è¥¹¥¥ë¤ÎÌÌ¤Ç¸å¤ì¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¡ÈºÇ¶¯¤Î»ñ»º·ÁÀ®¥¹¥Æー¥¸¡É¤Ë¤¹¤ë¥³¥Ä
¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ÎÍøÅÀ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦Ëè·î°ìÄê³Û¤ò¶¯À©Åª¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡Ê¼«Æ°ÀÑÎ©¡Ë
¡¦²È·×Êí¥¢¥×¥ê¤Ç»Ù½Ð¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë
¡¦¿Æ¤ØÅ¬Àµ¤ÊÀ¸³èÈñ¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤òÊÝ¤Ä
¡¦ÎÁÍý¡¦ÀöÂõ¤Ê¤É¤Î²È»ö¥¹¥¥ë¤ò¼«Ê¬¤Ç¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë
¤³¤ì¤é¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â²È¤ÇÊë¤é¤¹´ü´Ö¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»ñ»º·ÁÀ®¤Î¡È²ÃÂ®´ü´Ö¡É¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ÏÍÍø¡£¤¿¤À¤·¡¢À¸¤«¤·Êý¤¬¤¹¤Ù¤Æ
Ï·¸å»ñ¶â3000Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÉâ¤¤¤¿¤ª¶â¤ò³Î¼Â¤ËÃùÃß¡¦Åê»ñ¤Ë²ó¤»¤ë¿Í¡×¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤¿¤À¤Î´Å¤¨¤Ë¤»¤º¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÀïÎ¬Åª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢30Âå¤«¤é¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤Î´Ä¶¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡¼Â²ÈÊë¤é¤·ÇÉ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª ¥º¥Ð¥ê¡¢²È¤Ë¤¤¤¯¤é¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー