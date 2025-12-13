´öÅÄ¤ê¤é¤é¤ÎOST¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ëÃ¸¤¤Îø...37ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Î½ã¾ð¤Ö¤ê¤Ë¤È¤¤á¤¯Âç¿Í¤Î¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡ÖÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡×
12·î16Æü(²Ð)¤Ë37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡£ÂåÉ½ºî¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡×(2020Ç¯)°Ê¹ß¡¢¡Ö¥Þ¡¼¥Ù¥ë¥º¡×(2023Ç¯)¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê³èÌö¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï "¥é¥Ö¥³¥á¤Î¿À"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Îø°¦¤â¤Î¤ÇÆ¬³Ñ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê"¸¶ÅÀ"¤È¤â¸À¤¨¤ë¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡Ö¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼?¡×(2018Ç¯)°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Prime Video¤Ç12·î7Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ÖÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡×¡£¥½¥¸¥å¥ó¤ÈÁê¼êÌò¤Î¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¤¬¶ÛµÞÍèÆü¤·¤Æ¤Î²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡Ö´Å¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤¬°ìµ¤¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍ½´¶¡×¤Ê¤É¡¢ÇÛ¿®¸å¤ÎSNS¾å¤ÎÈ¿±þ¤«¤é¤âÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
20Âå¤Îº¢¤Ë2ÅÙ¤ÎÊÌ¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸µÎø¿ÍÆ±»Î¤ÎÃË½÷¤¬¡¢30Âå¤ÇºÆ²ñ¤·½éÎø¤ÎÂ³¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡£
¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç·ÝÇ½Éô¤Îµ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥¥ç¥ó¥É(¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó)¤Ï¡¢ÍÌ¾½÷Í¥¤ÈºâÈ¶¤ÎÌ»¤ÎÉÔÎÑ¡¦ËãÌô¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÊóÆ»¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ±²Ãæ¤ÎÃË¤Ï¥¥ç¥ó¥É¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½éÎøÁê¼ê¡¦¥¸¥¦(¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó)¤ÎÉ×¤Ç¡¢µ»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¥ç¥ó¥É¤ÏºÆ¤Ó¥¸¥¦¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥½¥¸¥å¥ó¤¬±é¤¸¤ë¥¥ç¥ó¥É¤Ï¡¢»ÖË¾¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·ÝÇ½Éô¤Çµ¤¤Å¤±¤Ð¼¡Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤ÃË¡£²áµî¤Î¤³¤È¤«¤é¥¸¥¦¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò±ì¤¿¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Èà½÷¤Î¤³¤È¤ò°ú¤¤º¤êÂ³¤±¤ëÌ¤Îý¤ò¿ï½ê¤ËÇÁ¤«¤»¤ë¾ð¤±¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
Æ±Î½¤«¤é¤Î¸µÎø¿Í¤¤¤¸¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ä¤Ä¤Ã¤±¤ó¤É¤ó¤Ê¸ýÄ´¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔµ¡·ù¤Ê´é¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¸¥¦¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤ÆÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´¶¾ðË¤«¤Ê¥¥ç¥ó¥É¤ÎÆâÌÌ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉ½¸½¡£»þÀÞ¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÍ¥¤·¤µ¤¬´é¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤È±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬±²´¬¤¯¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ¸«¤Ç¡Öº£¤³¤ÎÇ¯Îð¡¢´é¤Ç20ºÐ¤Î¼«Ê¬¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦20Âå¤ÎÀÄÇ¯»þÂå¤â¥½¥¸¥å¥ó¼«¤é±é¤¸¤ë¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¥¸¥¦¤«¤é"Ï·¤±´é"¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤Ë¤Ï¼ã¡¹¤·¤¯ÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤³¤½¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥¸¥¦¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¥½¥ï¥½¥ï¤·¤¿¤ê¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤²¤â¤Ê¤¯°¦¤ò¹ð¤²¤¿¤ê¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¸¥¦¤Î¸ÀÆ°¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ´é¤òÀÖ¤é¤á¤¿¤ê...¡£½ã¾ð¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±é·à¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÇÍ§¿Í¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¼ò¤ò°û¤ß¸ò¤ï¤¹±ã¤Ê¤É¡¢ÀÄ½Õ¤òëð²Î¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¤ò¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥½¥¸¥å¥ó¤È¥¸¥¢¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¤â¤Û¤í¶ì¤¤Îø°¦ÌÏÍÍ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤¬·àÃæ¤ÇÎ®¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¡£¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Î¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢N.Flying¤Î¥¤¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥×¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÏYOASOBI¤Î´öÅÄ¤ê¤é¤¬½é¤á¤Æ´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎOST¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼«¿È¤¬ÆüËÜ¸ì»ì¤Îºî»ì¤ò¤·¤¿¡ÖCafe Latte¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
"¥é¥Ö¥³¥á¤Î¿À"¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÂ¸ºß´¶¡¢¤½¤·¤ÆÂç³Ø»þÂå¡¢20Âå¸åÈ¾¡¢40Âå¼êÁ°¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë»þ´ü¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë°Ü¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¯Âç¿Í¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡£Ì¤¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤ÊÌ¤ì¤ÎÍýÍ³¤ä»×¤¤¤¬¤±¤ÌÆ±µï¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤»Ï¤á¤½¤¦¤Êº£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÇÛ¿®¾ðÊó
ÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È
2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¤è¤êPrime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ(Ëè½µÆü·î¤Ë1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®)
½Ð±é¡§¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¡¿¥¤¡¦¥¸¥å¥è¥ó¡¢¥«¥ó¡¦¥®¥É¥¥¥ó¡¢¥Á¥ç¡¦¥ß¥ó¥°¥¯ ¤Û¤«