Ìð¿áÆà»Ò¡¢AKB48 20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¹ðÇò Â´¶ÈÈ¯É½¤Î¸þ°æÃÏÈþ²»¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡Û¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÌð¿áÆà»Ò¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤Î2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£AKB48¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µK-POP¥¢¥¤¥É¥ë½÷Í¥¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×ÁÇÈ©µ±¤¯¥¥ã¥ß»Ñ
HKT48»þÂå¤ËAKB48¤È·óÇ¤·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÌð¿á¤Ï¡¢AKB48¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡×¤Î2ÆüÌÜ¤Ë½Ð±é¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤éAKB48¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¸ø±é¤Ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤àChu¡ª¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥«¥Õ¥«¤È¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤àChu¡ª¡×¤ò¸þ°æÃÏÈþ²»¤é¤ÈÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢13Æü¤Ë¸þ°æÃÏ¤¬Â´¶ÈÈ¯É½¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡ÖÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂô»³¤Î¸åÇÚ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¤ß¡¼¤ª¤ó¤µ¤ó¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂô»³¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤ß¡¼¤ª¤ó¤µ¤ó¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡Ö¤Þ¤¿¸½¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Á³¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢´°Á´»£¤ê²¼¤í¤·¤ÎËÜºî¡£¿¹¤ÎÃæ¤äÀîÊÕ¤Ç¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ä¡¢Éô²°¤Ç´²¤°¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤Þ¤Ç¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³èÌö¤ò¤ß¤»¤ëÌð¿á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µK-POP¥¢¥¤¥É¥ë½÷Í¥¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×ÁÇÈ©µ±¤¯¥¥ã¥ß»Ñ
¢¡Ìð¿áÆà»Ò¡¢AKB48¤Î20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¿¶¤êÊÖ¤ë
HKT48»þÂå¤ËAKB48¤È·óÇ¤·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÌð¿á¤Ï¡¢AKB48¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡×¤Î2ÆüÌÜ¤Ë½Ð±é¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤éAKB48¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢¡Ìð¿áÆà»Ò¡¢¸þ°æÃÏÈþ²»¤ÎAKB48Â´¶ÈÈ¯É½¼õ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤¿¡¢Æ±¸ø±é¤Ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤àChu¡ª¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥«¥Õ¥«¤È¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤àChu¡ª¡×¤ò¸þ°æÃÏÈþ²»¤é¤ÈÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢13Æü¤Ë¸þ°æÃÏ¤¬Â´¶ÈÈ¯É½¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡ÖÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂô»³¤Î¸åÇÚ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¤ß¡¼¤ª¤ó¤µ¤ó¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂô»³¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤ß¡¼¤ª¤ó¤µ¤ó¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡Ö¤Þ¤¿¸½¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Á³¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢´°Á´»£¤ê²¼¤í¤·¤ÎËÜºî¡£¿¹¤ÎÃæ¤äÀîÊÕ¤Ç¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ä¡¢Éô²°¤Ç´²¤°¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤Þ¤Ç¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³èÌö¤ò¤ß¤»¤ëÌð¿á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û