¡Ø¥×¥Ç¥å48¡Ù½Ð¿È¥â¥Ç¥ë¡¢12ºÐ¾å¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤È·ëº§3¥«·î¤Ë¤·¤ÆÇ¥¿±È¯É½¡ÖÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¡×
¥Ð¥ó¥ÉDPNS¤Î¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤È¥·¥§¥Õ¤Î¥Á¥§¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥·ó¥â¥Ç¥ë¤Î¥Á¥§¡¦¥è¥ó¥¹¤¬·ëº§3¥«·î¤Ë¤·¤ÆÇ¥¿±¤òÅÁ¤¨¡¢½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥è¥ó¥¹¡¢¡ÈÀ°·Áµ¿ÏÇ¡É¸þ¤±¤é¤ì¤¿°µ´¬¥Ü¥ê¥å¡¼¥àÂÎ·¿
µî¤ë12·î12Æü¡¢¥Á¥§¡¦¥è¥ó¥¹¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯¤â¼þ¤ê¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥Á¥§¡¦¥è¥ó¥¹¤Ï¡¢É×¤Î¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËÂÛ»ù¤ÎÄ¶²»ÇÈ¼Ì¿¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿¥×¥ê¥¯¥é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Ï1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥Á¥§¡¦¥è¥ó¥¹¤Ï1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢2¿Í¤Ï12ºÐº¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢Îø°¦¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥è¥ó¥¹¤Ï²áµî¤ËSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆDPNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÎø¿Í¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê±ï¤ÇÂç¤¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Ï2024Ç¯11·î¡¢Ç®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤È¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¸òºÝÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¤½¤Î¸å¡¢5Ç¯È¾¤ÎÇ®°¦¤ÎËö¤Ë2025Ç¯9·î¡¢·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥è¥ó¥¹¤Ï·ëº§Á°¡¢¸Ä¿Í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÈQ¡õA¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ëº§¤È½Ð»º¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡×¤ÈÅú¤¨¡¢»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ø¤Î´êË¾¤òÉ½¤·¡¢Æ±Ç¯Âå¤è¤êÁá¤¤·ëº§¤ò·è¿´¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤»ÊÌ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢ÄêÃå¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤¯·ëº§¤·¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò»º¤â¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥è¥ó¥¹¤ÎÇ¥¿±¤Ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤âÇ¥¿±¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¥Á¥§¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯¥·¥§¥Õ¤¬¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤À¤Ê¤ó¤Æ´¶Æ°Åª¡×¡Ö°¦¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤¤È¿±þ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë