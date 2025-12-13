£²²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¸å¤«¤éÏ¢Íí¤Ê¤·¡ª½÷À¤¬¤¤¤¤Ê¤êÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
½é¥Ç¡¼¥È¤òÌµ»ö¤ËºÑ¤Þ¤»¡¢£²²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢Îø°¦¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¬¤Á¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê½÷À¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¡¢½÷À¤Ï¿´ÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù½÷ÀÆÉ¼Ô¤Ø¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö£²²ó¥Ç¡¼¥È¤·¤¿½÷À¤¬¤¤¤¤Ê¤êÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ë°Õ³°¤ÊÍýÍ³£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÄ¾´¶Åª¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Áê¼ê¤Ë¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡ÖÍý¶þ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Â¿Ê¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÂÐºö¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÎºÝ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡ÖÁÇ¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¸å²ù¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û£²²ó¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¡ÖÈà»áµ¤¼è¤ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿
¡Ö¡ØÂ¾¤ÎÃË¤È²ñ¤¦¤Ê¡Ù¤È¤«²¿ÍÍ¤Ç¤¹¤«¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÀ¸³è¤Ë¸ý½Ð¤·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÈà»áµ¤¼è¤ê¡×¤ÎÂÖÅÙ¤òÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤Ë´³¾Ä¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡ÛÎø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ç¡¼¥È¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡ÖÎø°¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¥Ç¡¼¥È¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¼«ÂÎ¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤½÷À¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¶²ÉÝ¿´¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¥á¡¼¥ë¤äÅÅÏÃ¤ÎÏ¢Íí¤¬ÉÑÈË¤¹¤®¤Æ¡¢¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡ÖÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Àµ¼°¤ËÉÕ¤¹ç¤¦Á°ÃÊ³¬¤Ç¥á¡¼¥ë¤äÅÅÏÃ¤ò¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÊýÅª¤Ê²¡¤·ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÊÌ¤ÎÈà»á¸õÊä¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿¤Ê¤É¡¢Â¾¤ÎÃËÀ¤Ëµ¤¤¬°Ü¤Ã¤¿
¡ÖÆÃÄê¤ÎÈà»á¤ò·è¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÃËÀ¤ÈÆ±»þÊÂ¹ÔÅª¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬ËÜÌ¿¤òÄê¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éµÕÅ¾¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿×Â®¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û»Å»ö¤ä»î¸³¤Ê¤É¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ËË»¤·¤¯¡¢»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö¾Íè¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤¤¤Þ¤ÏÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¯¤Æ¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Îø°¦¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹µ¤¨¤á¤Ê¥á¡¼¥ë¤À¤±¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÎø°¦¤Î¶î¤±°ú¤¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ú¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤½¤³¤«¤é¹¹¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤«¤â¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤Î¿¿·õ¤µ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÁÂ±ó¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤«¤ò¾ðÇ®Åª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡ÛÃËÀ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Å¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢²ñ¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï¤Þ¤ÀÍÍ»Ò¸«¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¬¥ó¥¬¥ó²¡¤µ¤ì¤ë¤È½Å¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Àµ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Î½÷À¤Ï¡¢·ã¤·¤¤¹¥°Õ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¡Ö½Å¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¡¢°ìÊâ°ìÊâ´Ø·¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û£²²ó¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¤³¤ì°Ê¾å¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿
¡ÖËÜ³ÊÅª¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤Ï¤ª»î¤·´ü´Ö¤Ç¤·¤ç¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Îø°¦´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÁ°¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÁê¼ê¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½÷À¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÏ¤àÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
