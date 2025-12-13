314km/h¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡ª¶ÃÃ²¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥Ñ¥¬¡¼¥Ë¡¦¥¦¥¢¥¤¥é£Ò Evo ¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼
¥Ñ¥¬¡¼¥Ë¡¦¥¢¥¦¥È¥â¥Ó¥ê¤¬¸ÜµÒ¸þ¤±¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡ÖArte in Pista¡Ê¥¢¥ë¥Æ ¥¤¥ó ¥Ô¥¹¥¿¡Ë¡×¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ÇArte¤Ï·Ý½Ñ¡¢Pista¤Ï¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Î·Ý½Ñ¡×¤À¡£ ¡ÉÁö¤ë·Ý½Ñ¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ñ¥¬¡¼¥Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¤Î¤Ë¤³¤ì°Ê¾åÁê±þ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ü¥Ñ¥¬¡¼¥Ë¡¦¥¦¥¢¥¤¥é£Ò Evo ¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ËÆ±¾è
2025Ç¯11·î¡£ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Arte in Pista¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥¬¡¼¥Ë¡¦¥¦¥¢¥¤¥é£Ò Evo ¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤¬¥¢¥¸¥¢¥×¥ì¥ß¥¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¦¥¢¥¤¥éR¤ò¤µ¤é¤Ë²þÎÉ¤·¤¿µæ¶Ë¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¡¢°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Þ¥·¥ó¤ÎÆ±¾èÁö¹Ô¤Îµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¥Ñ¥¬¡¼¥ËV12-R Evo¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÀìÍÑ¼Ö¡¢8750rpm¤Ç900ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¡¢770Nm¤Î¥È¥ë¥¯¡¢´¥Áç½ÅÎÌ¤Ï1,060kg¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï350km/h¡¢¤Þ¤´¤¦¤«¤¿¤Ê¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Þ¥·¥ó¤À¡£600¤â¤ÎÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¤òÈ÷¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬·×»»¤µ¤ì¿Ô¤¯¤·¤¿¡¢¸«¤ë¤«¤é¤ËÈþ¤·¤¤»ÑÂÖ¡£¥í¥ó¥°¥Æ¡¼¥ë¤ÏÅÁÀâÅª¤Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¥¦¥¢¥¤¥éR¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤ò45%¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤æ¤¨¡¢¼«¿È¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤Ç¤ÎÆ±¾è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¾è¤È¤Ï¤¤¤¨¥¦¥¢¥¤¥éR Evo ¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤À¡£¶ÛÄ¥¤È´üÂÔ¤ò¶»¤ËÊú¤¤Ê¤¬¤é½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¥Ï¥ó¥¹¤òÁõÃå¤·¤Æ¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢6ÅÀ¼°¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ÇÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¥³¡¼¥¹¥¤¥ó¤·¤Æ¤«¤é¤Ï°Û¼¡¸µ¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆV12-R Evo¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÂÎ¤Ë¶Á¤¯¡£¡Ö90Ç¯Âå¤ÎF1¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²»¤¬Èþ¤·¤¤¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢130dB¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼ª¤ò¤Ä¤ó¤¶¤¯¡£
ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤â¤¢¤ë1475m¤ÎÄ¹¤¤¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤Î²ÃÂ®»þ¤Ï¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤ËÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£300km/hÄ¶¤Þ¤Ç¤ÏÌÜ»ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î¸ºÂ®»þ¤Î¶¯Îõ¤Ê£Ç¤ËÈ÷¤¨¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤ÏÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ç¥ª¥ó¥Ü¡¼¥É¥«¥á¥é¤ä¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢314km/h¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¡ÖÄ«¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÁö¹Ô¤Ç¥¿¥¤¥ä¤¬Îä¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¤Ç¤Ï320km/h½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¤Ï¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼¥Ç¡¼¥¿Ã´Åö¼ÔÃÌ¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¶ÃÃ²¤·¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶²ÉÝ´¶¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¾è¼ÖÁ°¤Ë¤Ï¼ã´³¤Î¶ÛÄ¥¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿300km/hÄ¶¡¦900ÇÏÎÏ¤ÎÀ¤³¦¤¬¡¢¤¤¤¶¼ÂÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¤É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÍ½Â¬²ÄÇ½¤ÊµóÆ°¡×¡Ö±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¡×¤Ê¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¼¡Âè¡£
¡ü¡ÖArte in Pista¡×¤È¤Ï
¥Ñ¥¬¡¼¥Ë¤ÎÁÏÂ¤Êª¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ý½ÑºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï¡¢Ì´¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢Á¡ºÙ¤ÇÊ£»¨¤ÊºîÉÊ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼ê»Å»ö¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ºÙÉô¤Ë½É¤ëÈþ¤ÈºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ä²Ê³Ø¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ï¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤Î·Ý½Ñ¤È²Ê³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¯³Ø¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê·Ý½ÑºîÉÊ¤¬¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë½¸¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Arte in Pista¤Ï2021Ç¯¡¢¥¦¥¢¥¤¥éR¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎFIA¸øÇ§¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë°ìÏ¢¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Ç¯¤Ë4¡Á5²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Î³«ºÅÃÏ¤Ï¥¹¥Ñ¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¥ë¥·¥ã¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¡¢¥â¥ó¥Ä¥¡¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥È¥ó¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ë¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¤Ê¤ó¤È11Âæ¤â¤Î¥Ñ¥¬¡¼¥Ë¡¦¥¦¥¢¥¤¥éR¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
