¡ØÉ÷¤ËÎ©¤Ä¥é¥¤¥ª¥ó ¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡Ù´ôÉì¤Î¾®»ù²Ê°å¤Ê¤É¤¬¼õ¾Þ Ì¿¤äÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¿Í¤òÉ½¾´
¡¡¹ñÆâ³°¤ÇÌ¿¤äÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÉ÷¤ËÎ©¤Ä¥é¥¤¥ª¥ó ¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤ÎÂ£¾Þ¼°¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢²Î¼ê¤Î¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡ÖÉ÷¤ËÎ©¤Ä¥é¥¤¥ª¥ó´ð¶â¡×¤¬ËèÇ¯É½¾´¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÏNPOË¡¿Í¡Ö¥Ôー¥¹ ¥ª¥Ö ¥·¥ê¥¢¡×¤È¡¢¾®»ù²Ê°å¤Î»ûß·ÂçÍ´¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ûß·¤µ¤ó¤Ï´ôÉì¸©Áí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·À¸»ù¤Î¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥êÈÂÁ÷ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¤Î¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¶µ°é¡×¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¡§
¡Ö´ôÉì¤Ç¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ì¿·ü¤±¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡»ûß·¤µ¤ó¤Ï¡ÖË´¤¯¤Ê¤ë»Ò¶¡¤ò1¿Í¤Ç¤â¸º¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£