µìÆüËÜ·³¤¬ÂçÀª¤ÎÈóÀïÆ®°÷¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÆîµþ»ö·ï¡×¤«¤é88Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤­¤ç¤¦¡¢Ãæ¹ñ¡¦Æîµþ»Ô¤ÇÄÉÅé¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¼Ö¤¬ÄÉÅé¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¹â»ÔÁíÍý¤Î¡ÖÂæÏÑÍ­»ö¡×¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¹¾ÁÉ¾Ê¡¦Æîµþ»Ô¤ÇÀè¤Û¤É¡¢¡ÖÆîµþ»ö·ï¡×¤ÎÄÉÅé¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤¬ÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£

¼°Åµ¤ÇÃæ¹ñÂ¦¤Ï¡Ö30Ëü¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÆüËÜ¤Ï¼Õºá¤¹¤Ù¤­¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌäÂê¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤âÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÎò»Ë¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤ÏÊ¿ÏÂ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×

Ãæ¹ñ¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»Åù¤òÆ§¤Þ¤¨ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºßÎ±Ë®¿Í¤ËÂÐ¤·°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£