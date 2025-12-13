¡Ú 10Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤ÎÆñÉÂ¡¦´ÖÀ¥æÆÂÀ ¡ÛÄê´ü·ò¿Ç¤Ç¤ÎÇº¤ß¤òÅÇÏª¡ÖMRI¤¬¤É¤¦¤â¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¡ÚÇ¾Æ°ÀÅÌ®´ñ·Á¡Û
10Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¡ØÇ¾Æ°ÀÅÌ®´ñ·Á¡Ù¤ò´µ¤¤¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¡Ö½Ú´Ç¸î»Õ»ñ³Ê¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦´ÖÀ¥æÆÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Äê´ü·ò¿Ç¤Ç¤ÎMRI¸¡ºº¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯¤ËÇ¾Æ°ÀÅÌ®´ñ·Á¤Ë¤è¤ëÇ¾½Ð·ì¤Ç³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÇ¯¤Ë1ÅÙ¡¢Äê´ü·ò¿Ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´ÖÀ¥¤µ¤ó¡£¸¡¿Ç¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏMRI¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥É¥¯¥¿¡¼¤ÈÏÃ¤¹´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬ËèÇ¯ÌäÂê¤âÌµ¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤·¡¢º£Ç¯¤âÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖMRI¤¬¤É¤¦¤â¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡×¤ÈÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÖÀ¥¤µ¤ó¤ÏMRI¸¡ººÃæ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öµ»»Õ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÞÏÀÍýÍ³¤âÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤¤¤¶»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÉÝ¤¤¹Í¤¨¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÅÇÏª¡£ ÁõÃÖ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¡ÖËÉ¸æÂÎÀ©¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¡¸ÆµÛ¤¬¾å¼ê¤¯¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤¬°ì½Ö¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸¡ºº¤Ç¤â¡¢¡Ö¡Ø¤¤¤Þ¤³¤³¤ÇMRI¤ò»£¤êÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éµ»»Õ¤µ¤ó¤äÂ¾¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤éÍ¾·×¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¹ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È³ëÆ£¤·¡¢ÅÓÃæ¤ÇµÙ·Æ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÖÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«Ì¤Íè¤Ç¤Ï¡Ú¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤â»È¤¨¤ëMRI¡Û¤Ê¤ó¤ÆÊª¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Ä¤Ä¡¢2025Ç¯¤âÉÂ¾õ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û