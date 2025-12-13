¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º»³º¬¡¢10ºÐÄ¹½÷¤Î¶á±Æ¤òÅº¤¨¡ÈÅß¤Î¤ª½Ð¤«¤±¡ÉÊó¹ð¡Ö¥¨¥ë¥â¤Î¾åÃåÃå¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö»³º¬¤µ¤óÍýÁÛ¤Î¥Ñ¥Ñ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤Î»³º¬ÎÉ¸²¡Ê49¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡Ê10¡Ë¤È¤Î¡È¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¨¥ë¥â¤Î¾åÃåÃå¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡Á¡×¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º»³º¬¤Î10ºÐÄ¹½÷
¡¡»³º¬¤Ï¡Ö12·î8Æü¤¬¥í¥¯¥·¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇË½§¤Î¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢°¦¸¤¥í¥¯¥·¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤ÄÍè¤Æ¤â¤ªÅ¹¤â²Ä°¦¤¤¤·¥í¥¯¥·¡¼¤â²Ä°¦¤¤¤·¤é¤é¤Ý¡¼¤È¤Ï¸¤¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤·¡×¤È¡¢°¦¸¤¤äÄ¹½÷¤¬¥«¥Õ¥§¤Ç³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÌ¼¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥¨¥ë¥â¤Î¾åÃåÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÂç´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ø¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ù¤Î¥¨¥ë¥â¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÄ¹½÷¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥â¤Î¾åÃåÃå¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¨¥ë¥â¤Å¤¯¤·¡×¡Ö»³º¬¤µ¤óÍýÁÛ¤Î¥Ñ¥Ñ¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³º¬¤Ï2013Ç¯11·î¤Ë±Ñ²ñÏÃ¹Ö»Õ¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£2015Ç¯5·î¤ËÂè°ì»Ò½÷»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
