¡¡9·î¤ÎÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²5°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê23¡áJAL¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×(¶âÍË¸å11¡¦00)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£À¤´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¸å¤ÎÎÞ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿Â¼ÃÝ¤Ï¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ÇÎÏµÚ¤Ð¤º5°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö²¿¤¬º£¤Þ¤Ç°ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥Ñ¥ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¡¢ËÜµ¤¤Ç¥á¥À¥ë³Í¤ê¤ËÉ¬»à¤ËÎý½¬¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¹æµã¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂ¤¬»ý¤Ä¸Â¤ê¡¢²¿Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ç¤â¥á¥À¥ë³Í¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤´Ö¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Â¼ÃÝ¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÈKis-My-Ft2¡¦Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Â¼ÃÝ¤Ï¡ÖTBS¤ËÍè¤ëÅÙ¤Ë¡¢¤³¤ÎÎÞ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¯·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤¬¡ÖÈô¤ó¤Ç¤ë¼Ì¿¿¤È¤«¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Â¼ÃÝ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£µã¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£