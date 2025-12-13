スピードスケートのワールドカップ第4戦がノルウェーで行われ、女子1500mで郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）が1分54秒95をマークし今季ワールドカップ初優勝を果たした。これで郄木はW杯日本歴代最多の通算37勝。さらに日本スケート連盟の規定で同種目のミラノ・コルティナ冬季五輪代表を確実とした。

【郄木美帆 今季W杯の成績】

■第1戦（アメリカ・ソルトレークシティー）

1500m：1分52秒45 5位

3000m：4分01秒25 9位（Division B）

チームパシュート：2分52秒13 優勝





■第2戦（カナダ・カルガリー）1000m：1分13秒60 7位1500m：1分51秒68 2位3000m：4分00秒99 9位（Division B）チームパシュート：2分53秒08 3位■第3戦（オランダ・ヘーレンフェーン）500m：38秒02 1位（Division B）1000m：1分14秒29 2位1500m：1分53秒89 5位郄木美帆（たかぎ みほ）1994年5月22日生まれ、北海道中川郡幕別町出身2010年バンクーバー五輪：初出場2018年平昌五輪：女子団体パシュート金メダル、1500m銀メダル、1000m銅メダル2022年北京五輪：女子団体パシュート銀メダル、1500m銀メダル、1000m金メダル、500m銀メダル