Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¡¡ÖÀ¨¤¯¤¤¤¤Êý¡×Ìî³°¥é¥¤¥Ö¤Ç¿Íµ¤±é²Î²Î¼ê¤È²ñÏÃ¡Ö²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬ÉáÃÊ¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤â¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬12Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖANN¡×¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ¿¹¤Ïº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÌî³°¥é¥¤¥Ö¤â¾®¼¼¤µ¤ó¤È½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡×¤È4·î¤ËÂçÊ¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìî³°²»³Úº×¡Ö¥¸¥´¥í¥Ã¥¯2025¡ÁÂçÊ¬¡ÈÃÏ¹ö¶Ë³Ú¡ÉROCK¡¡FESTIVAL¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È²ó¸Ü¡£²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾®¼¼Å¯ºÈ¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìî³°¥Õ¥§¥¹¤Ï¡Öºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤Îº¢¤Ë1ÅÙ¤À¤±ºå¿À¤ÎÊý¤¿¤Á¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ç¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¤½¤ì°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï±é²Î²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤ÏÉ¹Àî¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¡¢É¹Àî¤¬¡ÖÌÀºÚ¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¡Á¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡Á¡×¤ÈÂç´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ú¸À¡£Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£»ä¤â²ñ¤¦¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¨¤¯¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢À¨¤¯¤¤¤¤Êý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡É¹Àî¤È¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Ë¹ÈÇò¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÃæ¿¹¡£¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ö¤â¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ä¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¨¤¤¹¤¤¿´¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡¢²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬À¨¤¯ÉáÃÊ¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£