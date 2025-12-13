ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¢NHKÂà¶É»þ¤Ë¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤ËÁêÃÌ¡¡¡ÖËä¤â¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¡× ¥Þ¥Ä¥³
¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò(56)¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°50Ç¯ÌÜ¿¼·¡¤êSPÂè4ÃÆ¡¡´ñÀ×¤Î¶¦±éÊÔ¡×¡Ê¸á¸å8»þ10Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£NHKÂà¶É»þ¤Ë¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¢Æ±¤¸¤¯¸µNHK¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂç±Û·ò²ð»á¡Ê64¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£
»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬¡ÖÍÆ¯¤µ¤ó¤ÏNHK¤ò¤ª¼¤á¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ë¡¢¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÍÆ¯¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥º¥Ð¥Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡£ÎÉ¤¤¤â°¤¤¤âÀµÄ¾¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤è¤ê¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»Ç¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤ó¤¿¤ÏNHK¤ò¼¤á¤¿¤é¥À¥á¤À¡Ù¤È¡×¤ÈÅö»þ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¹õÌø¤¬¡Ö²¿¤Ç¤Ê¤Î¡©¡×¤È¥Þ¥Ä¥³¤ËÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡ÖNHK¤ÎÃæ¤Ç¥À¥á¤À¤«¤é¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£Ì±Êü¤Ï¤â¤¦¥À¥á¤Ê¿Í¤À¤é¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤â¤È¤â¤È¡£Ëä¤â¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¼ã´³¡¢Ëä¤â¤ì¤¿¤ï¤Í¡×¤ÈÍÆ¯¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£ÍÆ¯¤Ï¡ÖËä¤â¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÊÖ¤·¤¿¡£