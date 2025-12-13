¶âÀµ²¸Áí½ñµ¡¡¥í¥·¥¢ÇÉ¸¯Ê¼»Î¤Îµ¢¹ñ´¿·Þ¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¡ÖËÌÄ«Á¯·³¤Î¶¯Âç¤µ¤òÎò»Ë¤ÈÀ¤³¦¤ËÂÐ¤·¸Ø¼¨¤·¤¿¡×
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÃÏÍëÅ±µî¤Î¤¿¤áÇÉ¸¯¤µ¤ìµ¢¹ñ¤·¤¿Ê¼»Î¤é¤Î´¿·Þ¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯·³¤Î¶¯Âç¤µ¤òÎò»Ë¤ÈÀ¤³¦¤ËÂÐ¤·¸Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î±Û¶¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥·¥¢À¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢ÃÏÍëÅ±µî¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿Ê¼»Î¤Î´¿·Þ¼°¤¬¶âÁí½ñµ¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëÃæ¡¢12Æü¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÁí½ñµ¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢¡Ö¿ôÇ¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤âÀ¬Éþ¤·¤¬¤¿¤¤ËÄÂç¤ÊÌÌÀÑ¤Î´í¸±ÃÏÂÓ¤¬¡¢¤ï¤º¤«3¤«·îÂ¤é¤º¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ë°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Ë¤Ê¤ë´ñÀ×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤¬·³¤Î¶¯Âç¤µ¤òÎò»Ë¤ÈÀ¤³¦¤ËÂÐ¤·¤â¤¦°ìÅÙ¸Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÁí½ñµ¤¬Â¤òÉé½ý¤·¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤ëÊ¼»Î¤ÈÊú¤¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¼°Åµ¤Ç¤Ïµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿9¿Í¤ÎÊ¼»Î¤Ë·®¾Ï¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÌÄ«Á¯¤¬Ê¼»Î¤é¤¬¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ÇÃÏÍëÅ±µî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£