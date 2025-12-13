ËÜ¶¿°ÉÆà¡¢¿Íµ¤·Ý¿ÍÉ×¤«¤é¤Î¹ðÇò¡Ö10²ó¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËÜ¶¿°ÉÆà¡Ê33¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öº£ÅÄ¡õÃæ»³¤Î¡ª¤Ê¤ó¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£É×¤ÎEXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡Ê38¡Ë¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤ò¸òºÝÁ°¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ËÜ¶¿¤Ï¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤Ä¤³¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤âÊ¹¤¯¤è¤Í¡£1²ó¡¢2²ó¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡È¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¡É¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜ¶¿¤Ï¡Ö¤³¤ó¤À¤±»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Ãæ»³½¨À¬¤«¤é¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï²¿²ó¹ðÇò¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ËÜ¶¿¤Ï¡Ö10²ó¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
º£ÅÄ¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ËÜ¶¿¤Ï¡Ö°¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£