¡ã¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤±¤Î¹ë²Ú¤Ê¥Õ¡¼¥É¥Õ¥§¥¹¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì
³¹¤¬¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ËºÌ¤é¤ì¡¢µÙÆü¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤É¤³¤Ø½Ð¤«¤±¤è¤¦¤«¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Åß¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¸¥ç¥¤¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¼«Ê¬¤Ç¾þ¤ë¤ó¤À¡×¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¡È¼«Ê¬¤Î¹¥¤¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ëÈþÌ£¤·¤¤¥Õ¡¼¥É¤È¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿´¤â¤ªÊ¢¤â¤Û¤Ã¤³¤êËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡¢Åß¤À¤±¤Î¥Õ¡¼¥É¥Õ¥§¥¹
¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¸¥ç¥¤¡×¤ÈÆ±¤¸´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥¯Ãæ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Õ¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÃíÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Õ¡¼¥É¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤²¹¤«¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼ïÎà¤¬ËÉÙ¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¿©¤ÙÊâ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿©¤ÙÊâ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥å¥ê¥È¥¹¤ä¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÊÒ¼ê¤Ç¥Ñ¥¯¤Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿©¤ÙÊâ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤¬¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥É¥ë¥Á¥§¡¦¥Á¥å¥ê¥È¥¹ ¡Á¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Á¡×¤Ï¡¢¤ê¤ó¤´¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÃ¼¤Ë¤Ï¥ê¥Ü¥ó¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¬´î¤Ó¤½¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤âËþºÜ¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥É¥Ã¥° ¡Á¥¯¥ê¡¼¥à¡õ¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡Á¡×¡£ ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤Î ¡ÈW¥½¡¼¥¹¡É ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£
´¨¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¥Õ¡¼¥É¡Ö¥Ô¥¶¥¹¡¼¥× ¡Á¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¡õ¥È¥Þ¥È¡Á¡×¡£¥È¥Þ¥È¥¹¡¼¥×¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤¬Æþ¤ê¡¢¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤ò¤Ò¤¿¤·¤Æ¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¾®Ê¢¤âÂçËþÂ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ç¤¹¡£¥¨¥ë¥â¤äÀ±·¿¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤¹¤Ê¤é¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¡¼¥É¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤Î¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ç¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿º¸¤Î¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¡Á¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¡õ¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¡Á¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤È¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤Î2¤Ä¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤È¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤âË°¤¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Ì¿¿Ãæ±û¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤Î¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¥Ã¥È¥Ñ¥¤¡Á¥Û¥¿¥Æ¤È¥¨¥Ó¤Î¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¡Á¡×¤Ç¤¹¡£¤ê¤ó¤´·¿¥Á¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ä¥ê¥Ü¥ó¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤ÎÀÖ¤¤¥Ð¥ó¥º¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼ ¡ÁBBQ ¥×¥ë¥É¥Ý¡¼¥¯¡Á¡×¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥µ¥ó¥É¡£¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ä¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤â°ì½ï¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë¡Á¥·¥ç¥³¥é¥Þ¥í¥ó¡Á¡×¡£ÀÚ¤ê³ô¤Î¾å¤Ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤È¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤â»×¤ï¤º¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¥Þ¥í¥ó¥à¡¼¥¹¤òÊñ¤ó¤ÀËÜ³ÊÇÉ¤ÎÌ£¤Ç¡¢¿©»ö¤ÎÄù¤á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¤¹¤è¡£
¸ÂÄê¥Õ¡¼¥É¤Ç¤ªÊ¢¤â¿´¤â¤Û¤Ã¤³¤ê²¹¤Þ¤ë¡£¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Õ¡¼¥É¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ëÍ¥¤·¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥Ã¥º¤Ï¤ªÅÚ»º¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ª
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î¡Ö¥·¥Í¥Þ4-D¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥Ã¥º¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÀ»²ÎÂâ¤Î°áÁõ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¡¢¥¥Æ¥£¤È¥â¥Ã¥Ô¡¼¤È¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥°¥Ã¥º¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥¥Ã¥º¸þ¤±¤Î¥Ý¥ó¥Á¥ç¤Ê¤É»Ò¤É¤â¸þ¤±¥°¥Ã¥º¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤ª²È¤Ç¾þ¤ì¤ë°¦¤é¤·¤¤¥ê¡¼¥¹¤ä¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥·¥Ã¥¯¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬´ðÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤È¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡£Î¢µ¯ÌÓ¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Î¡¼¥É¡¼¥à¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢°ìÇ¯¤ÎºÇ¸å¤Î¤´Ë«Èþ¤äÍ§Ã£¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤Ê¤Î¤ÇÂç¿Í¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¿È¤ËÃå¤±¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Á¯¤ä¤«¤ÊÁõ¾þ¤¬¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¨¥ê¥¢¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¦¥£¥¶¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼™¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Àã¤À¤ë¤Þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤ä¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿È¤ËÃå¤±¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¸¥ç¥¤¡×¤Î´ü´Ö¤Ë¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ë¥Õ¡¼¥É¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥°¥Ã¥º¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
HARRY POTTER and all related characters and elements © ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.
TM © 2025 Universal Studios. All rights reserved.
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¢¨¾¦ÉÊ¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤Î²Á³Ê¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¢ÈÎÇäÊýË¡¤Ê¤É¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¢Ê¸¡¦ÊÔ½¸Éô
