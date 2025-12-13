Ï¢Â³»¦¿Í¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬¤Ä¤¤¤ËÉâ¾å¡£15Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤Ï¡©¡ÚºÇ½ª²ó¡Û¥É¥é¥Þ¥³¡¼¥Á
¥É¥é¥Þ9¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¤ò¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®Ãæ¡£
ÅâÂô¼÷ÌÀ¼ç±é¡£ºÇ½ªÏÃ¡ªÏ¢Â³»¦¿Í¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬¤Ä¤¤¤ËÉâ¾å¡£15Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤Ï¡©¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸þ°æ¤¬ÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¡½·º»ö¤¿¤Á¤Îââ»ý¤ò·ü¤±¤¿¡¢¼¹Ç°¤ÎÁÜºº¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡Ä
¡ÚÆ°²è¡ÛÏ¢Â³»¦¿Í¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬¤Ä¤¤¤ËÉâ¾å¡£15Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤Ï¡©¡ãºÇ½ª²ó¡ä¥É¥é¥Þ¥³¡¼¥Á
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î¿ÍÊª¤¬¸Å²°¡ÊÌÚÈ¨Îµ¡Ë¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Æ·¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¤é±×»³ÈÉ¤Ï¡¢ÍÎÏÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÆ°¸þ´Æ»ë¤ËÆþ¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ä¥¹þ¤ßÃæ¤ÎÀ¾¾ò¡Ê´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ë¤é¤¬¡¢¸þ°æ¡ÊÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ë¤é¤·¤ÃË¤Î»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤ë¡£
15Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤«¤é¡¢Æ·¤¿¤Á¤¬¸þ°æ¤âÁÜºº¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë°ìÊý¡¢Í³Î¤¡ÊÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ë¤Î¶»¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤ë¡½¡½¡£
¸þ°æ¤Ï²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡È·º»ö¤Îââ»ý¡É¤ò·ü¤±¤¿¡¢¼¹Ç°¤ÎÁÜºº¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡ª¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡ª
½Ð±é¼Ô
¸þ°æ¸÷ÂÀÏº¡ÄÅâÂô¼÷ÌÀ
±×»³Æ·¡ÄÁÒ²Ê¥«¥Ê
½êµ®Ç·¡Ä¸¤»ôµ®¾æ
À¾¾òÌÔ¼ù¡Ä´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼
ÀµÌÚÉÒ»Ö¡Ä°¤µ×ÄÅ¿Î°¦
¡»
»°ÅÄµÁÆÁ¡ÄÄÚÁÒÍ³¹¬
¸Å²°±Ñ½Ó¡ÄÌÚÈ¨Îµ
´ØÃ«¼Â¡Äº´ÌîÏÂ¿¿
¡»
¹âÅè¹îÌé¡ÄÅÄÊÕÀ¿°ì
ÁêÎÉ¹§Ê¸¡Ä¸ÅÅÄ¿·ÂÀ
ÉÙ±ÊÍ³Î¤¡ÄÌÚÂ¼Â¿¹¾
¸¶ºî
Æ²¾ì½Ö°ì¡Ø¥³¡¼¥Á¡Ù¡ÊÁÏ¸µ¿äÍýÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ
ÂçÀÐÅ¯Ìé
µÚÀîÂóÏº
´ÆÆÄ¡¦±é½Ð
µÚÀîÂóÏº
²»³Ú
ÃæÂ¼²Â¿Í
¼çÂê²Î
¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä
¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¹¥«¥¤¡×
(TOY¡ÇS FACTORY)
ÊüÁ÷·ÁÂÖ
²òÀâÊüÁ÷¤¢¤ê
¡ÚHP¡Û
¡Ú¸ø¼°X¡Û@tx_drama9
¡ÚInstagram¡Û@tx_drama9
¡ÚTikTok¡Û@tx_drama9
