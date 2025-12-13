¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAssemble¡Ù¥Æ¥£¥¶ー¸ø³«¡¡¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤â
¡¡¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤ÎÆüËÜ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAssemble¡Ù¤¬¡¢12·î17Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¡¢12·î24Æü¤ËCDÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê4¶Ê¤Î°ìÉô¤òÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ýÏ¿¡£³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤ËÂ¿ºÌ¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤ÎÉ½¾ð¤òÌ£¤ï¤¨¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAssemble¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ2¼ïÎà¤Î¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à³Æ·ÁÂÖ¤Î½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÃêÁª±þÊç·ô¡×¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢150Ì¾¤òÃêÁª¤Ç¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¤Î°®¼ê²ñ¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¡¢¡Ø¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄêÈ×¡Ù¤ÎÍ½Ìó¹ØÆþ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢150Ì¾¤òÃêÁª¤Ç¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¥Õ¥©¥È¥¿¥¤¥à²ñ¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê ¥ê¥êー¥¹µÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÍ½Ìó¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÀèÃå¤Ç¥·¥ç¥Ã¥×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Amazon¤Ï¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê½é²óÈ×ÆÃ¼ì¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¥á¥¬¥¸¥ã¥±2ËçÁÈ¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ï1ËçÁÈ¡Ë¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥Àー¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥éー¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¡ËA¡¢HMV¡¿HMV¡õBOOKS¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¡ËB¡¢¤½¤ÎÂ¾Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¡ËC¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë