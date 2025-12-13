ÎÙ¤ÎºÂÀÊ¤Ë190¥¥íµð´Á¤¬¡Äà°µÇ÷2¥·¥ç¥Ã¥Èá¥Ê¥¤¥ÄÅÚ²°¿Ç·¤¬ÏÃÂê¡ÖºÂ¹â¤¬¥¹¥²¡¼¡×¡ÖÅß¾ìÃÈ¤«¤½¤¦¡×
¡Ö¼ÂºÝºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÉý¤è¤ê¤âºÂ¹â¤Ë¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÅÚ²°¿Ç·¤¬°ÜÆ°Ãæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Îà°µÇ÷2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7Æü¤ËÆàÎÉ»ÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÇú¾Ð¡ª¡ª¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥§¥¹inÆàÎÉ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÅÚ²°¡£¡Ö¹Ô¤¤Î¶áÅ´Àþ¤ÇÈà¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÅÚ²°¤ÎÎÙ¤ËÂÎ½Å190¥¥íÄ¶¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤ÎÂçÄáÈîËþ¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÚ²°¤è¤ê¤âÆ¬¤Ò¤È¤ÄÊ¬¤Û¤ÉÂç¤¤¯¡¢ºÂÀÊ¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤¿µðÂÎ¤Ë°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼ÂºÝºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÉý¤è¤ê¤âºÂ¹â¤Ë´¶Æ°¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤Î¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖºÂ¹â¤¬¥¹¥²¡¼¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Î¹â¤µ¤Î°ã¤¤¡×¡ÖÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÈîËþ¤µ¤ó¡¡Åß¾ìÃÈ¤«¤½¤¦¡×¡ÖÅÚ²°¤µ¤ó¡¢¶¹¤¤¤Î¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£