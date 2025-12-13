Ê¡²¬¡¦ËÌ¶å½£ÃÏÊý¤ËË½É÷¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±·Ù²ü¤ò¡Ê12·î13Æü¸áÁ°11»þ04Ê¬¡¡Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæÈ¯É½¡Ë
¡¡Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï13Æü¸áÁ°11»þ4Ê¬¡¢Ë½É÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¡²¬¸©µ¤¾Ý¾ðÊóÂè1¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¡²¬ÃÏÊý¤Î±è´ß¤Î³¤°è¤ÈËÌ¶å½£ÃÏÊý¤Î¶ÁÆç¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆË½É÷¤Ë·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡Ï14Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÂÐÇÏ³¤¶®¤«¤éÆüËÜ³¤¤Ø¿Ê¤à±Æ¶Á¤Ç¡¢ÂÐÇÏ³¤¶®¤Ç¤Ïµ¤°µ¤Î·¹¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ê¡²¬ÃÏÊý¤Î±è´ß¤Î³¤°è¤ÈËÌ¶å½£ÃÏÊý¤Î¶ÁÆç¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¾¤Þ¤¿¤ÏËÌÀ¾¤ÎÉ÷¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¿á¤¯¡£
¡¡¡ÎÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï13Æü¤«¤é14Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë
¡¡¡¡Ê¡²¬ÃÏÊý¤Î±è´ß¤Î³¤°è¡¡20¥á¡¼¥È¥ë¡Ê30¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¢¦ËÌ¶å½£ÃÏÊý¤Î¶ÁÆç¡¡20¥á¡¼¥È¥ë¡Ê30¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¢¦ËÌ¶å½£ÃÏÊý¤ÎÀ¥¸ÍÆâÂ¦¡¡15¥á¡¼¥È¥ë¡Ê25¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¡ÎËÉºÒ»ö¹à¡ÏË½É÷¤Ë·Ù²ü¡£