¡ØMinecraft¡Ù¤Ç¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤ÎÉñÂæ¡È¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¾ë¡É¤òºÆ¸½¡ª µðÂç·úÃÛ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ã¤Ú¤ê´¶¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¬¥ÁÀª¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤¬À¨¤¹¤®¤ë
¡¡¡ØMinecraft¡Ù¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²¡¼¥à¤Ç¤Î·úÃÛÆ°²è¤ò¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ë¿ôÂ¿¤¯Åê¹Æ¤¹¤ëÆ°²èÅê¹Æ¼Ô¤ÎPON¡ùP¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÂç·¿·úÃÛ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡PON¡ùP¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð2014Ç¯¤«¤é¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ØMinecraft¡Ù¤ä¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¡Ù¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·úÃÛ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¥²¡¼¥àÆâ·úÃÛ¤ÎÄ¶¥¬¥ÁÀª¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÏÂÉ÷¤ËÍÎÉ÷¡¢ÃæÀ¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ä¸½ÂåÆüËÜ¡¢Ì±²È¤«¤éµðÂç¤Ê¾ë¤Þ¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê·úÃÛ¥»¥ó¥¹¤ÇÁÈ¤ß¾å¤²¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Î·úÃÛ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥é·úÃÛ¤Îµð¾¢¡¢PON¡ùP¤µ¤ó¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ø¡ÚMinecraft¡Û¤æ¤Ã¤¯¤ê³¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¥ê¥á¥¤¥¯ part53¡ÚMiniaTuria MOD¡Û¡Ù¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï2021Ç¯¤«¤éÅê¹Æ¤¬Â³¤¯·úÃÛÆ°²è¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê³¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¥ê¥á¥¤¥¯¡×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¾å¤Ë¡¢¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¾ë¤òºÆ¸½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï°µÅÝÅª¤Ê·úÃÛ¥»¥ó¥¹¤ò¤â¤ÄPON¡ùP¤µ¤ó¤¬¡¢·úÃÛMOD¡ÖMiniaTuria¡×¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢ËâË¡»È¤¤¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿µðÂç¤Ê¾ë¤òºÆ¸½¤¹¤ëÆ°²è¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥Þ¥¤¥¯¥é·úÃÛ¤Ç¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤Î¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¾ë¤òºÆ¸½
¡¡¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¤Ï¡ØMinecraft¡Ù¤Ç·úÃÛ¤ò³Ú¤·¤à¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥¤¥¯¥é·úÃÛ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²¡¼¥à¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ºÌ¤Ê·úÃÛ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëPON¡ùP¤µ¤ó¡£
¡¡Àè¤Ë¤â·Ú¤¯¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÉ÷¤«¤éÍÎÉ÷¡¢ÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÅª·úÃÛ¤ä¸½ÂåÆüËÜ¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·úÊª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Âºß¤¹¤ë·úÊª¤Ê¤É¤ÎºÆ¸½¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï2021Ç¯¤«¤é³ÈÄ¥¤ÎÂ³¤¯·úÃÛ¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¿·¤¿¤ÊÂç·¿·úÃÛ¤òÅ¸³«¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¾ë¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¾ë¤Ï¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÅï¤ÈÂç¾®¤ÎÀíÅã¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§Åª¡£
¡¡¹Âç¤«¤ÄÊ£»¨¤Ê¹½Â¤¸Î¤ËºÆ¸½¤âÆñ¤·¤½¤¦¤Ê·úÊª¤À¤¬¡¢PON¡ùP¤µ¤ó¤Ï²áµî¤Ë¡Ø¸¶¿À¡Ù¤ä¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥ã¡¼3¡Ù¡¢¡Ø¥É¥é¥¯¥¨3¡Ù¡¢¡ØFF14¡Ù¤Î·úÊª¤òºÆ¸½¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µðÂç·úÃÛ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦·úÃÛÍß¤«¤é¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¾ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤â¤Þ¤¿¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊºÆ¸½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
µðÂç¤Ê¤Î¤ËÂçÌ£¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¬¥ÁÀª¤¬Ì¥¤»¤ëÂçµ¬ÌÏ·úÃÛ
¡¡¾®ÀâÈÇ¤Î´°·ë¤«¤é20Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤âÆüËÜ¤Ç¤Ï¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¾ë¤òºÆ¸½¤¹¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥²¡¼¥àÆâ·úÃÛ¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿PON¡ùP¤µ¤ó¤¬Ä©¤àº£²ó¤ÎºÆ¸½¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¡¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¾ë¤ÎºÆ¸½¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê³¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¥ê¥á¥¤¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥ºPart53¤Ç¤Ï¾âÏ°¤Î¤¢¤ë·úÊª¤«¤éÃå¼ê¤·¤¿PON¡ùP¤µ¤ó¡£
¡¡¤³¤Î·úÊª¤Ï¥¯¥£¥Ç¥£¥Ã¥Á¾ì¤ä¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¿¹¡¢¥Û¥°¥º¥ß¡¼¥ÉÂ¼¤Ë¸þ¤«¤¦¥á¥¤¥ó¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ë¤â¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÅã¤¬ÆÃÄ§Åª¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¹üÁÈ¤ß¤À¤±¤Î²¾¤Î¾õÂÖ¤ËÆùÉÕ¤±¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤¬¡¢²¾ÁÈ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤½¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Î·úÊª¤È¤·¤Æ¤ÏPON¡ùP¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Îµ¬ÌÏ´¶¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ØMinecraft¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÎºÆ¸½¤Ç¤Ï¤Î¤Ú¤Ã¤È¤·¤¿ÂçÌ£¤Ê·úÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤À¤¬¡¢Î®ÀÐ¤Î·úÃÛ¥¬¥ÁÀª¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»È¤¤Ê¬¤±²°º¬¤äÃì¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤ËÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¡¢¤É¤ó¤É¤óÆùÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥»¥ó¥¹¤ÎÌä¤ï¤ì¤ëÀí¤Ã¤¿²°º¬¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯É½¸½¤·¡¢¶á¤¯¤«¤é¤â±ó¤¯¤«¤é¤â½Å¸ü´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë·úÊª¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è1ËÜ¤Ç2¤Ä¤ÎµðÂç¤ÊÅã¤òºÆ¸½¤·¤¤Ã¤¿PON¡ùP¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ºÆ¸½¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é7ËÜÌÜ¤ÎºÇ¿·Æ°²è¤Ç¤Ï·úÃÛÈÏ°Ï¤¬¤«¤Ê¤ê³ÈÂç¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÆ°²è¤ÇºîÀ®¤·¤¿·úÊª¤«¤é·Ò¤¬¤ëËÌÂ¦¤ÎÅã¤ò¼¡¡¹¤ÈºÆ¸½¤·¡¢ºÇ¿·Æ°²è¤Ç¤ÏÆÃÄ§Åª¤ÊÅ·Ê¸³Ø¤ÎÅã¤Þ¤ÇºÆ¸½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¾ë¤ò¡ØMinecraft¡ÙÆâ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¥é·úÃÛ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿·úÃÛ¥¬¥ÁÀª¤¬ºÆ¸½¤¹¤ë¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¾ë¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡¿ÉÙ»ÎÏÆ ¿åÌÌ
¡ÚMinecraft¡Û¤æ¤Ã¤¯¤ê³¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¥ê¥á¥¤¥¯ part53¡ÚMiniaTuria MOD¡Û
