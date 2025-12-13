¶õÃæ»ÑÀª¤¬¡È¥·¥§¡¼¡É¡ª¡© ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡¢¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¡ÈÇØÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¡É ¡Ö°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤Ê¤¹¤®¤Æ¡×
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ 3¡¼1 ¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ê12·î6Æü¡¦ÃË»ÒÂè7Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¶õÃæ»ÑÀª¤â¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤¹¤®¤ë¶Ã¤¤ÎÇØÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡¢Áê¼ê¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬ßÚÎö¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¶õÃæ»ÑÀª¤Î¡ÈÇØÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬¡Ö¤Þ¤¸¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤Ê¤¹¤®¤Æ¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤ÎÂè7Àá¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ë198cm¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬Ì¥¤»¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È8¡½7¤ÈSTINGS°¦ÃÎ¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¾ìÌÌ¡¢WDÌ¾¸Å²°¡¦¿åÄ®ÂÙÅÎ¤Î¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤ò½¦¤Ã¤¿¥È¥ê¡¼¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¡¦²ÏÅìÍ´Âç¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ë¾å¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÄ·Ìö¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÊü¤Ä¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¡¢±¦ÏÓ¤òÂç³°¤«¤é¿¶¤ê¾å¤²¤ë¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê°ì·â¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤¬Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¡ÈÇØÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ï¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¤ÎÆÀ°Õµ»¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥ê¥×¥ì¥¤¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÓ¤òÂÎ¤ÎÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á²¼¤í¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éª¤òÇØÃæÂ¦¤ËÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¶õÃæ¤Ç¡È¥·¥§¡¼¡É¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ë¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤âÄ¾Á°¤Ë¤½¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢»î¹çÃæ²¿ÅÙ¤«¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤Ê¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡Á¡Á¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¡Ö¼ê¤Î¹Ã¤ÇÇØÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£¼Â¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ö´Ö¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡È¼ê¤Î¹Ã¡É¤ÇÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£Áê¼ê¤òµ½¤¯°ì·â¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶¯Îõ¤«¤ÄÁêÅö¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Êµ»¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¤Ï¡¢ºòµ¨¤«¤éSTINGS°¦ÃÎ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£°µÅÝÅª¤Ê¹¶·âÎÏ¤Ïº£µ¨¤â·òºß¤Ç¡¢ÁíÆÀÅÀ¤Ï263ÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤Ï418ËÜÂÇ¤Ã¤Æ232ÅÀ¡¢·èÄêÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î55.5%¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤âÆ±¤¸¤¯4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ö¤â188ËÜÂÇ¤Ã¤Æ¥¨¡¼¥¹14ËÜ¡¢¸ú²Ì72ËÜ¤òµÏ¿¤·¡¢¸ú²ÌÎ¨¤Ï12.1%¤Ç¥ê¡¼¥°9°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¸²Ãø¤À¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹1ËÜ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯2ËÜ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯6ËÜ¤ò´Þ¤à¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¯29ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò3¡½1¤Î¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢SV¥ê¡¼¥°¤Ï¸½ºß¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ JVAÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬³«ºÅÃæ¤Î¤¿¤á2½µ´Ö¤ÎÃæÃÇ´ü´Ö¤Ë¡£¥ê¡¼¥°¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë12·î27Æü¤«¤éºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë