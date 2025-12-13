ËÌ³¤Æ»¤Ç½»Âð²ÐºÒ70ÂåÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì»àË´¡¡¹Åç¤Ç¤Ï¡È¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥Ö¤ÎÃËÀµÒ¡É¤Î°äÂÎÈ¯¸«¡¡Ä¹ºê¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Ç³¤¨1¿Í¥±¥¬
12ÆüÌë¤«¤é13ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
13Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤Ç¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î2³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç70Âå¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ß¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾Æ¤±¤¿2³¬¤Î°ì¼¼¤Î½»¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ï¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¸á¸å11»þ²á¤®¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ºê¡¦º´À¤ÊÝ»Ô¤Ë¤¢¤ë15³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î9³¬¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë½¼ÅÅ´ï¤¬Ç³¤¨¤ÆÉô²°¤ÎÃæ¤¬±ê¤È±ì¤¬¤¹¤´¤¯¤ÆÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»¿Í1¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢12Æü¸á¸å10»þ20Ê¬¤´¤í¹Åç»ÔÃæ¶è¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ë»¨µï¥Ó¥ë¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥Ö¤«¤éµÒ¤ÎÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£