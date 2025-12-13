¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¡¢ºÊ¡¦¹¾¸ý¤È¤â¤ß¤¬¡Ö±£¤·»£¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¿É×ÉØ¡×¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡Ö¤Ê¤ó¤Æ³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹¾¸ý¤È¤â¤ß¡Ê57¡Ë¤¬11Æü¡¢¡Ö±£¤·»£¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¿É×ÉØ¡×¤ÈÂê¤·¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¡Ê67¡Ë¤È¤Î¡È¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¡ÉÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±£¤·»£¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¿É×ÉØ¡×¹¾¸ý¤È¤â¤ß¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¤È¤ÎÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¹¾¸ý¤Ï¡ÖÀèÆü¤ªÍ§Ã£¤È¤´ÈÓ²ñ¤·¤¿»þ¤Ë±£¤·»£¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¿2¿Í¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÇÂç´îÍøÂç²ñ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¡µ¹¤·¤±¤ì¤Ð¤´»²²Ã¤ò¾Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢É×ÉØ¤Ç³Ú¤·¤²¤ËÊâ¤¯¸å¤í»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÇò¹õ¥³¡¼¥Ç¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢É×ÉØ¤ÇÇò¡ß¹õ¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤·¤¿¡È¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡É¤â¸ø³«¤·¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¤Î»Ñ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¹¾¸ý¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ö¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡¢¾ÆÆù¿©¤Ù¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡ª¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤´¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤È¡¢Âç´îÍøÂç²ñ¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±£¤·»£¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¿É×ÉØ¡×¹¾¸ý¤È¤â¤ß¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¤È¤ÎÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¹¾¸ý¤Ï¡ÖÀèÆü¤ªÍ§Ã£¤È¤´ÈÓ²ñ¤·¤¿»þ¤Ë±£¤·»£¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¿2¿Í¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÇÂç´îÍøÂç²ñ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¡µ¹¤·¤±¤ì¤Ð¤´»²²Ã¤ò¾Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢É×ÉØ¤Ç³Ú¤·¤²¤ËÊâ¤¯¸å¤í»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÇò¹õ¥³¡¼¥Ç¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢É×ÉØ¤ÇÇò¡ß¹õ¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤·¤¿¡È¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡É¤â¸ø³«¤·¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¤Î»Ñ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¹¾¸ý¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ö¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡¢¾ÆÆù¿©¤Ù¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡ª¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤´¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤È¡¢Âç´îÍøÂç²ñ¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£