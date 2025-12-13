¥á¥¥·¥³¡¢ÊÆ¤Ø¤Î¿å¶¡µë¤Ç¹ç°Õ¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¹â´ØÀÇ¤Ç·Ù¹ð
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÇÀÌ³¾Ê¤Ï12Æü¡¢¥á¥¥·¥³¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë¿å¤ò¶¡µë¤¹¤ëµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤¬¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿å¤ò¶¡µë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð5¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È·Ù¹ð¡£½½Ê¬¤ÊÎÌ¤Î¿å¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤º¡ÖÊÆÆîÉô¥Æ¥¥µ¥¹½£¤ÎÇÀºîÊª¤ä²ÈÃÜ¤Ë¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇÀÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥¥·¥³¤Ï15Æü°Ê¹ß¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÌó2²¯5ÀéËü¥¥í¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ò¶¡µë¤¹¤ë¡£¥í¥ê¥ó¥ºÇÀÌ³Ä¹´±¤Ï¡Ö¥á¥¥·¥³¤¬¹ç°Õ¤òÇË¤ì¤Ð¡¢5¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¤¿¡£