ÅìÌî¹¬¼£¡Ö¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤ä¤ï¡×Day Day.ÂåÂÇMC¤Ç¤Î¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¼º³Ê¡×¤Ê¡È¼ºÂÖ¡É¤Î¸¶°øÅÇÏª
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬12Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¤Î¡È¼ºÂÖ¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡9Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖDayDay.¡×¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¤¿Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤ËÂå¤ï¤êMC¤òÌ³¤á¤¿ÅìÌî¡£Á°ÆüÍ¼Êý¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢µÙÆüÊÖ¾å¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ï»Å»ö¤ò¸á¸å10»þ¤Ë½ª¤¨¤Æµ¢Âð¡£ÍâÆü¤ÎÆü¥Æ¥ì¸áÁ°6»þ50Ê¬Æþ¤ê¤ËÈ÷¤¨Áá¤á¤Ë½¢¿²¤·¤¿¤¬¡¢·Ú¤¤ÍÉ¤ì¤òÂÎ´¶¡£¡ÖÃÏ¿Ì¤Ç¤¹¤è¡£ÀÄ¿¹¤Ç¿ÌÅÙ6¶¯¡£³Æ¶É¶ÛµÞ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ìDayDay.¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬Í½ÄêÄÌ¤êÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¡¢1»þ´Ö¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½ª¤¨¤Æ´·¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¡£¡ÖÂè°ìÀ¼¤Î¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤µ¤¤¤Þ¤¹¡É¤Î²»³¬Ä´À°¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅìÌî¡£¡ÖÀ¼¤¬½Ð¤¨¤Ø¤ó¤«¤Ã¤Æ¤ó¡Ä¡×¤È³«¸ý°ìÈÖ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ë»°ÅÙ¤â¡Ö¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¡¢ºå¿ÀÂç¿ÌºÒÈïºÒ¤·¤Æ¤¿¤ê¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÅìµþ¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÍÉ¤ì¤Æ¡¢°ìÈÕÃæ½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¿¤Î¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÂç¿ÌºÒ¤Î¿¼¹ï¤µ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Öº£²ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÊóÆ»¾ðÊóÈÖÁÈ¤ä¤«¤é¡¢¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤Î¥È¡¼¥óÄ´À°¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤¢¡¢¤É¤Î´¶¤¸¤Î¥È¡¼¥ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¸«¤Æ¤ë¿Í¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤«¡Ä¤È¤«¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢1Ê¬Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤Ê¤¤¡£30ÉÃÁ°¤°¤é¤¤¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃ¼¤Î¤Û¤¦¤«¤é¤æ¡Á¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤¤ÆÍè¤Æ¡£¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Ï¤ë¤ó¤ä¡Ä¤¹¤´¤¤¤Ê¤³¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó´¶¡Ä¡×¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö²»³¬¤ÎÄ´À°¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤È¼áÌÀ¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Û¤ó¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¼º³Ê¤È¤¤¤¦¤«¡£Â¿Ê¬¥µ¥ÖÁ´°÷¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ï¡£¡È¤Ê¤ó¤äÅìÌî¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÉ÷¿á¤«¤»¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡¢1»þ´ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Âà¶þ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Âè°ìÀ¼À¼½Ð¤Æ¤Ø¤ó¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Í¤ó¡ª¥³¥¤¥Ä¡¢Äì¤ÎÀõ¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¤Ê¡É¤È¡Ä»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤É¤¦¤«¤·¤é¤ó¤±¤É¡×¤ÈÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¡Ö2Ê¬¤°¤é¤¤¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¡¢3Ê¬¤°¤é¤¤¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÄÌ¾ï±¿Å¾¤·¤¿¤±¤É¡Ä¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤ä¤ï¡×¤ÈÀÕÇ¤Å¾²Ç¤Ç¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤ÏÂæËÜ¤ä¼«Ê¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤À¤±ÂæËÜ»ý¤¿¤º¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë²¿¤âÃÖ¤«¤º¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Å¬ºàÅ¬½ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤·¤ã¤Ù¤ó¤Î¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤ËÆ¬»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¡¢ÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¤Ç¸À¤¦¤ÈÄ´¸¹Âç¼ºÇÔ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¤«¤é¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤â¤Ç¤¤º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ºÇÔ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡©ËÜÈÖ½ªÎ»¸å¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ã¯°ì¿Í¸«Á÷¤ê¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢»°ÅÙ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£