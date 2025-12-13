¡ÚDeNA¡Û¿·Ç¤¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¡¡²ÃÆ£·ò¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö71¡×¡¦Æ£²¬¹¥ÌÀ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö80¡×
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Ï13Æü¡¢¿·Ç¤¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2Ì¾¤Î¥³¡¼¥Á¤ÎÇØÈÖ¹æ¡£°ì·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Àï½Ñ¡¦°éÀ®¥³¡¼¥Á¤ò¤Ä¤È¤á¤ë²ÃÆ£·ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö71¡×¡¢°ì·³Åê¼êÀï½Ñ¡¦°éÀ®¥³¡¼¥Á¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÆ£²¬¹¥ÌÀ¤µ¤ó¤Ï¡Ö80¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÁª¼ê»þÂå¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤Ç¡¢2020Ç¯¤«¤é6Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥³¡¼¥Á¤òÃ´Åö¡£º£µ¨¤ÏÆó·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ£²¬¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î2016Ç¯¤«¤é5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆDeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¸ÅÁã¤Ø¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£