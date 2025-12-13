¼Â¼Ì²½¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×2kgÁýÎÌ¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£°Õ¼± ¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤¬¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ëÈþ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡ÛDMM TV¾å¤Ç½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦DMM¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼ BELOVED ENEMY¡Ù¡Ê11·î25Æü¤è¤êÇÛ¿®Ãæ¡¿Á´15ÏÃ¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡Ê¤¢¤Ù¡¦¤Ê¤Ä¤¡¿26¡Ë¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÀâÅª¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ëÇ¡·î¥Ï¥Ë¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤ÎÌòºî¤ê¤äÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ç°µ´¬Èþ¥Ü¥Ç¥£
ËÜºî¤Ï¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Ç¯¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢±Ê°æ¹ë»á¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¦¼Â¼Ì±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤ÉÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤â¤Ä¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£È´·²¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°¤Éô¤¬¡¢ÅÁÀâÅª¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ëÇ¡·î¥Ï¥Ë¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡½ À¤³¦Ãæ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄËÜºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¤Éô¡§¤Þ¤º¤Ï¶Ã¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£±Ê°æ¹ëÀèÀ¸¤Î¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤Ï¤¹¤´¤¯Îò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊú¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤·¡¢¼ç±é¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤â¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¸¶ºî¤äÎòÂå¤Î¥Ï¥Ë¡¼¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
°¤Éô¡§¤â¤Á¤í¤ó¤¿¤¯¤µ¤óÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎòÂå¤ÎºîÉÊ¤Ï¥Ï¥Ë¡¼¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤äÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ä¥Ï¥Ë¡¼¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é½Ð¤»¤ë¤Î¤«¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡É¤Ë¤ÏÎòÂå¤È¤Ï°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°¤Éô¡§²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÎáÏÂ¤é¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ï²£·¿Æ°²è¤ÎÊý¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ä·¿Æ°²è¤Ç¤â¾å¼ê¤¯É½¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ÆÃ¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
°¤Éô¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¡¢¶¶ËÜÍüºÚ¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐ·è¥·¡¼¥ó¤ÇÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢åºÎï¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¯¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬¤Ï´Ý1Æü¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ÅÁÀâÅª¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ëÇ¡·î¥Ï¥Ë¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤ËÌòºî¤ê¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¤Éô¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥Ë¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤«¤Ä½÷À¤é¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢°ÊÁ°¤«¤é¾ï¤Ë¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¥Ï¥Ë¡¼¤é¤·¤¯¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¾¯¤·ÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ê¤É¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ªÂÎ½Å¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤Áý¤ä¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°¤Éô¡§2kg¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¶ÚÆù¤â¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡¢¤ª¿¬¤â¥Ð¥¹¥È¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»éËÃ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë´¶¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç»éËÃ¤âÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂÎ·¿¤¬°Õ³°¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤â¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2kgÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¤â¾¯¤·¤×¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½ ÁýÎÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°¤Éô¡§º£¤Î»þ´ü¤ÏÆé¤¬1·³¤Ç¤¹¡ª
¡½ ¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤È¤·¤Æ¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤°¤Éô¤µ¤ó¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉáÃÊ¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¤Éô¡§¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¢¥¸¥à¡¢¿©À¸³è¤Ê¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¥Æ¥ó¤ÏÀÎ¤«¤é¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤à¤¯¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À°¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤Ï¿©»öÀ©¸Â¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤À¸³è¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£±¿Æ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ï½µ¤Ë1²ó¡¢¥¸¥à¤Ï10Ê¬¤Ç¤â20Ê¬¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤È¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢½µ¤Ë3²ó¤¯¤é¤¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥à¤Ï18ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é8Ç¯¤¯¤é¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ªÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÅØÎÏ¤Çºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Å·À¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°¤Éô¡§¤â¤Á¤í¤ó¹ü³Ê¤Î¥¿¥¤¥×¤¬³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢10Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤¤Ë³Î¼Â¤Ëº£¤ÎÊý¤¬¡ÖåºÎï¤À¤Ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤ÇÅØÎÏ¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¿©»öÀ©¸Â¤ä±¿Æ°¤â´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½ ¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
°¤Éô¡§½é¤á¤ÏÀµÄ¾²¿¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¸å¡¹¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¤ÎÍýÁÛÁü¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤è¤ê°ìÁØµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤ê¿©À¸³è¤ä±¿Æ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°¤Éô¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¤º¤Ã¤ÈÂÎ·¿¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÈþ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ðº£ÆüÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë·¤¤âÂÎ¢¤Î¥¢¡¼¥Á¤¬²õ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÉáÃÊ¤«¤éÈþ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤è¤êÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½ ·¤°Ê³°¤Î°¤Éô¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¤Éô¡§¤ªÉ÷Ï¤¤Î»þ´Ö¤â¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆþÍáºÞ¤òÈ¯´À¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢È¾¿ÈÍá¤¹¤ë¤È¤¤Ë°ì½ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ª¿å¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤È¥Ó¥¿¥ß¥óD¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Æ¬Èé¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î¥°¥Ã¥º¤â»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î»þ´Ö¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤ÈÈþ¤Î»þ´Ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¼ñÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½ ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÈþ¤òÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
°¤Éô¡§ÀÎ¤Ï¤¹¤´¤¯½Å²Ã¹©¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²Ã¹©¥¢¥×¥ê¤Ç»£¤Ã¤¿¾å¤«¤é¤µ¤é¤Ë²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤ÏÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤ËÀÎ¤è¤ê¤â¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÁÇ¤Çµï¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤Ç¡¢³°¸«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Èþ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥Ï¥Ë¡¼¤Î¼·ÊÑ²½¤â¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤ÎºÇ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¤Éô¡§ËÜÅö¤Ë¤É¤ì¤â²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤ºº£Ãå¤Æ¤¤¤ë¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¤Î°áÁõ¤Ï¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸¶ºî¤Ë¶á¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ Â¾¤Ë»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°¤Éô¡§¥Û¥¹¥È¤Ë¤âÊÑ¿È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¡¢ÃËÁõ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£ÃËÁõ¤ò¤¹¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤âÃË¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤»Ò¤ò¾È¤ì¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ½é¤á¤Æ¥Û¥¹¥ÈÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸¦µæ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
°¤Éô¡§¡ØºùÍö¹â¹»¥Û¥¹¥ÈÉô¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Û¥¹¥È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¡¢ÏÃ¤·Êý¤Ê¤É¤òÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°áÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¼¤äÉ½¾ð¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Ë°¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ 1ÈÖ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
°¤Éô¡§¥Û¥¹¥È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï½÷¤Î»Ò¤È¤Îµ÷Î¥¤â¶á¤¯¤Æ¡¢°Ö¤á¤¿¤ê¾È¤ì¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤½÷¤Î»Ò¤¬¾È¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤Æ¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤ÆÆ±À¤Ë¥â¥Æ¤ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷À¤ÏÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¤Ï¼«Í³¼«ºß¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¿¦¶È¤ËÊÑ¿È¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°¤Éô¤µ¤ó¼«¿È¤Ï·ÝÇ½³¦°Ê³°¤ÎÆ»¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°¤Éô¡§»ä¤Ï¸µ¡¹SNS¤Ç³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤³1Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ¶á¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¡ÖPopteen¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»¨»ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËËÜÅö¤ËÇä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤âÁ´Á³ºÜ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Äü¤á¤ÆÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ËÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ìÃ¶·ÝÇ½³¦¤òÄü¤á¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆ»¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢³¤³°¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²¿¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍ§Ã£¤È¡ÖTikTok¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ª»Å»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¸å²ù¤ä¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£¤Ç¤âµÕ¤Ë1²ó¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¼¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¤»ëÌî¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿½ÐÍè»ö¤ÏTikTok¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°¤Éô¡§ÀäÂÐ¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿1¿Í¤Ç¤¹¡£
¡½ °ìÅÙ·ÝÇ½¤ÎÆ»¤òÄü¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊýË¡¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¤Éô¡§¤É¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÈá¤·¤ß¤È¤¤¤¦ÄêµÁ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÄ©Àï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë·ë¹½Á°¸þ¤¤Çµï¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Èá¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°¿Ê¤·¤¿¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤Ë¸þ¤±¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¤Éô¡§¤¿¤¯¤µ¤óÁÛÁü¤·¤Æ¡¢Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼«Ê¬¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÛÁü¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¼Â¸½¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÈÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¯¶á¤¯¤Ê¤ë¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³1¡Á2Ç¯¤Ï»ä¼«¿È¤âÌë¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤ò»×¤¤¤Ã¤¤êÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¤Éô¡§10Ç¯¸å¤Ëº£¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë10Ç¯¸å¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
1999Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯¤Ë¡ÖPopteen¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¸å¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë»Ï¤á¤¿TikTok¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢°ìµ¤¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£2023Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼ ¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î¥é¥Ö¥á¥¤¥È10¡×¤Ë½Ð±é¤·¡Ö¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷À¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¡£¸½ºß¤ÏSNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬440Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
