ËÌ³¤Æ»¤ä¶å½£ºß½»¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤Çºî¶È¡Ä¡ÖÂåÌæTAKE2¡×¤ÎÌ¡²è²È¡¦ÅÏÊÕ½á¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¥Ú¥óÆþ¤ì¤À¤±¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³
¡¡¶áÇ¯¡¢Ì¡²è¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¸¶¹Æ¤Ë·Ý½ÑÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ä¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÌ¡²è²È¤Î¸¶²èÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ì¡²è¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÀâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤ò¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤é¤º¡¢Ìó98¡ó¤â¤ÎÌ¡²è²È¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¸¶¹Æ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Ç¥¬¥¦¥¶¡¼¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¬¥¤¡×¡ÖÂåÌæ TAKE2¡×¡ÄÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÉ®Ã×¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅÏÊÕ½á»á¤Îµ®½Å¤ÊÀ¸¸¶¹Æ
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¤Ê¤ª¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¸¶¹Æ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤Ï¶ìÏ«¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÌÖÅÀ¤äÌÏÍÍ¤Ê¤É¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥È¡¼¥ó¤¬ÇÑÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤·¤«Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¼ã¼êÌ¡²è²È¤âÁý¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Îºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÖÂåÌæTAKE2¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò¤â¤Á¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¬¥¤¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è²È¡¦ÅÏÊÕ½á»á¤Ï¡¢¥Ú¥óÆþ¤ì¡ÊÀ¶½ñ¡Ë¤Þ¤Ç¤ò¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Î»Å¾å¤²¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¹Ô¤¦¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¡É¤Ç¸¶¹Æ¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¼êË¡¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÚÊ¸¡¦¼èºà¡á»³Æâµ®ÈÏ¡Û¡ÊÁ´2²ó¤Î¤¦¤ÁÂè1²ó¡Ë
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç´°Á´¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¤Ë
¡½¡½ÅÏÊÕÀèÀ¸¤¬¡¢¸¶¹ÆÀ©ºî¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÏÊÕ¡§WEB¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¡×¤Ç¡Ö¥Ç¥¬¥¦¥¶¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤ÎÏ¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤¿2018Ç¯º¢¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¡¢ËÍ¤Î»Å»ö¾ì¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬ÂçÀª½¸¤Þ¤Ã¤Æºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬°·¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£WEB¥³¥ß¥Ã¥¯¤À¤·¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òºî¶È¤Î°ìÉô¤ËÆ³Æþ¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¬¥¤¡×¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿ÌðÀè¡¢2020Ç¯¤«¤é¥³¥í¥Ê²Ò¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬»Å»ö¾ì¤ËÍè¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÔ½¸¤µ¤ó¤Ë¤ÏÏ¢ºÜ³«»Ï»þ´ü¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤¬³«¤±¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦·Á¤Ç¡¢Ï¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÇØ·Ê¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÇØ·Ê¡¢¥È¡¼¥ó¡¢¥Ù¥¿¤Ê¤É¤Î»Å¾å¤²¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤â¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç»Å¾å¤²¤¿Àþ²è¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿²½¤·¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÁ÷¤Ã¤Æºî¶È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÅÏÊÕÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë»Å»ö¤Î»ÅÊý¤ò²þ¤á¤¿Ì¡²è²È¤ÏÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡§º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤è¤ê¤âÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ç¥Õ¥ë¥¢¥Ê¥í¥°¤Îºî²È¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î¤È¤¤â»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤Ê¤¬¤éº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë¸¶¹Æ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢°ìÄê´ü´ÖÏ¢ºÜ¤òµÙ¤à¤Ê¤É¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥¢¥Ê¥í¥°ºî²È¤Î»Å»ö¾ì¤Îº®Íð¤Ï¡¢À¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¹¬¤¤¤Ë¤âÂ¿¾¯¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤Þ¤Àº®Íð¤»¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤Û¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
±ó¤¯¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÍê¤á¤ë
¡½¡½¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤¬¥ê¥â¡¼¥È²½¤ò¿Þ¤ê¡¢°ì»þ¤ÏÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤«¤é¿Í¤¬·ã¸º¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ¯¤Êý¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¼ýÂ«¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤È¤ËÌá¤Ã¤¿´ë¶È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ì¡²è²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥ê¥â¡¼¥È²½¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤É¤ó¤ÊÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÅÏÊÕ¡§ËÍ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬5¿Í¡¢Î×»þ¤Î¥Ø¥ë¥×¤¬1¡Á2¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤òÊä¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥¢¥Ê¥í¥°¤Î»þÂå¤Ï¿¦¾ì¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢ÀÅ²¬¡¢¶å½£ºß½»¤Î¿Í¤ËÍê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆËÍ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿°ÍÍê¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Îºî¶È»þ´Ö¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÅÏÊÕ¡§ÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤¬¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¤ä¤ë¥Ú¥óÆþ¤ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¡¢Ç¯Îð¤Î±Æ¶Á¤äÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²£¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ÆÆ§¤óÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢1¿Í¤À¤È¤Ä¤¤¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Î¿¦¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢³Î¤«¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Îºî¶È¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸¶¹Æ¤¬¾å¤¬¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½ÅÏÊÕÀèÀ¸¤Ï¡¢¥Ú¥óÆþ¤ì¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¡È´°Á´¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡É¤ò¿Þ¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÏÊÕ¡§¤ª¤½¤é¤¯¡¢²£¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥Í¡¼¥à¤ä¡¢¥Ú¥óÆþ¤ì¤¹¤ë¸¶¹Æ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡ËÍ¤Î³¨¤Ï¡¢·à²èÅª¤ÊºÙ¤¤Àþ¤ò½Å¤Í¤¿ÉÁ¼Ì¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤ËºÙ¤¤Àþ¤Î¡ÈÈ´¤±¡É¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¥Ú¥ó¤Ê¤éÉ½¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¢¥Ê¥í¥°¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¸¶¹Æ¤ò¸«¤ÆºÇ½ªÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºî¶È¤ò35Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤¬ÉÔ°Â¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¡¢´°Á´¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ç¤¹¤Í¡£
Âè2²ó¡ÚÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡ÖÂåÌæTAKE2¡×¤ÎÌ¡²è²È¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ç·ãÊÑ¡É¤·¤¿À©ºî¸½¾ì¡¡¡Ä¡ÖSNSÅê¹Æ¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¡Öºî²è¤Îµ»½Ñ¤ÏYouTube¤Ç³Ø¤Ö¡×¥±¡¼¥¹¤â¡Û¤Ç¤Ï¡¢Âè1²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÌ¡²è¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢¿Íµ¤Ì¡²è²È¤ÎÅÏÊÕ½á»á¤Ë»Ç¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦»³Æâµ®ÈÏ
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
