¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Çº£µ¨¤Ï£Ê£Æ£Ì¡¦¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿£Æ£×»°±ºÃÎÎÉ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Ç¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡»°±ºÃÎÎÉÁª¼ê¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È£²£°£²£µ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄ¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢£Ã£Í¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥«¥º¤é¸½Ìò¡¢¸µÁª¼ê¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¾®³Ø£³Ç¯¤«¤é£¶Ç¯À¸¤ÎÌó£µ£°¿Í¤È£±»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥«¥º¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½êÂ°¤·¤¿Îë¼¯¤Ï£Ê£Æ£Ì¡¦ÃÏ°èÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤Ë¹ß³Ê¡££Ê£³Ê¡Åç¤äÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¡¢º£·î£¸Æü¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò³«»Ï¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥×¥í£´£±Ç¯ÌÜ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂçºåÉÜÆâ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£µ¨¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¹ß³Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤â¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ù¤¤¤Î»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¡£º£¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òËèÆü¡¢ËèÆü¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤Ê¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£