¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙàÖ³Ù¤Î¿·¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡õ¥¥ã¥é±ÇÁü¸ø³«¡¡Á±°ï¤òÄ©È¯¡Ö²¶¤ÏÆÃÊÌ¤À¡ª¡×
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡Ê7·î18Æü¸ø³«¡Ë¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼CMÂè7ÃÆ±ÇÁü¡ÖàÖ³Ù¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æµ´¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î»Ñ¤â´Þ¤á¤¿¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È4ÅÀ¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ªÀÖ¤¤Íë¤Î¸ÆµÛÊü¤ÄàÖ³Ù¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á±°ï¤È¤ÎÀïÆ®¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè1ÃÆ¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº¡×¡¢Âè2ÃÆ¡ÖÉÚ²¬µÁÍ¦¡×¡¢Âè3ÃÆ¡Ö¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡×¡¢Âè4ÃÆ¡Ö²æºÊÁ±°ï¡×¡¢Âè5ÃÆ¡ÖàÈãÝºÂ¡×¡¢Âè6ÃÆ¡ÖÆ¸Ëá¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè7ÃÆ¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¾å¸¹¤Îµ´¡¦àÖ³Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£Á±°ï¤È»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¡Ö²¶¤ÏÆÃÊÌ¤À¡ª¡×¤È·àÃæ¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
