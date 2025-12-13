Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¤ÎÍ£°ì¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Ï¡©¾¡Éé¥á¥·¤òºî¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤¹¡ÖÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡9·î¤ÎÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²5°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê23¡áJAL¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×(¶âÍË¸å11¡¦00)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»î¹çÁ°¤ÎÍ£°ì¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Kis-My-Ft2¡¦Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤«¤é¡Ö¾¡Éé¥á¥·¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â¼ÃÝ¤Ï¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¥«¥ÄÐ§¤¬¾¡Éé¥á¥·¤À¤È¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¿©¤Ù¤ì¤é¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤«¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¤«¤À¤È¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»î¹çÁ°¤ÎÍ£°ì¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡Ö²¾Ì²¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Î´¶¤¸¡£âÔÁÛ¤Ë¶á¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£