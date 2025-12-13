Âç¿¹¸µµ®¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡¢¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤é2025Ç¯Ìö¿Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡¡³Æ¼ÒCM¤«¤é¥ª¥Õ¥¡ー»¦Åþ¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¡¡12·î2Æü¡¢¥Ë¥Û¥ó¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤è¤ë¡Ø2025¥¿¥ì¥ó¥ÈCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£ºòÇ¯¤«¤éµ¯ÍÑËÜ¿ô¤¬Áý¤¨¤¿Ìö¿Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¢¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡ÊTravis Japan¡Ë¡¢Âç¿¹¸µµ®¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤Ê¤É¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Mrs. GREEN APPLE¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡¢Âç¿¹¸µµ®¤ÎÇ¾ÆâÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¡¶Ã¤¤ËËþ¤Á¤¿Å¸Í÷²ñ¡ØWonder Museum¡Ù¤òÂÎ¸³¡Ë
¡¡º´µ×´ÖÂç²ð¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¤¬ºòÇ¯¤Î3¼Ò¤«¤é10¼Ò¤Ø¤ÈÂçÉý¤ËÁý²Ã¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÌ±Åª¥°¥ëー¥×¡ÈSnow Man¡É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¶È¡¢±Ç²è¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¤Ö¤ê¤¬¡¢´ë¶È¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤ÎÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤ä¡¢±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔÃÍ¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë¤Ï½é¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£CM½Ð±é¤Ï¥«¥ë¥Óー¡¢·ò±ÉÀ½Ìô¡¢¥×ー¥Þ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤½¤Î³èÌö¤Î¾ì¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤ÏUHAÌ£³ÐÅü¡ÖÇ¦¼Ô¤á¤·¡×¤äP¡õG¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Öh&s¡×¤È¤¤¤Ã¤¿CM¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºòÇ¯¤Î2¼Ò¤«¤éº£Ç¯¤Ï6¼Ò¤Ø¤Èµ¯ÍÑËÜ¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£Travis Japan¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥½¥í¤Ç¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¥É¥é¥Þ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿°ìÇ¯¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤ªÃã¤Î´Ö¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ë¡£¾þ¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ï´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤È¤·¤Æ¿®Íê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£º£Ç¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢´¶¾ðË¤«¤Ê±éµ»¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£11·î¤Ë¤ÏÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¼ãÎÓÀµ¶³¡Ê¥ªー¥É¥êー¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ½é¤ÎMC¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿À®Ä¹¤Ö¤ê¤â¡¢CM¤ÎÁý²Ã¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Âç¿¹¸µµ®¤Ï¥¥ê¥ó¥Óー¥ë¡¿¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤äHonda¡ÖFREED¡×¤È¤¤¤Ã¤¿CM¤Ë½Ð±é¤·¡¢º£Ç¯¤Îµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¤ÏºòÇ¯¤Î2¼Ò¤«¤é5¼Ò¤Ø¤ÈÁý²Ã¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º°µÅÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¹¹ðµ¯ÍÑ¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²Î¾§¤ä±éµ»¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈà¤Î¤¿¤·¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ï¡¢CM¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤â¹â¤¤¡£¥Ð¥ó¥É¤Ïº£Ç¯¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤äÂçµ¬ÌÏ¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¡¢Âç¿¹¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï±Ç²è¡Ø¡ô¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤äÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤â¡¢CM½Ð±é¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¡¡CM¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÎÀª¤¤¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£»°¼Ô»°ÍÍ¤Î³èÌö¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤è¤ê°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë³Ú¤·¤µ¤È°Â¿´¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤í¤¦¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë3¿Í¤Î¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¤«¤Ê¤¶¤ï¤Þ¤æ¡Ë