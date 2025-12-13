Ãæ¿´Éô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¹©Æ£¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤¬ºÐËöÆÃÊÌ·Ù²ü¤ò¿ØÆ¬»Ø´ø¡¡ÈÈºá¤ÎÈ¯À¸¤ò1·ï¤Ç¤â¸º¤é¤·¤Æ¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÈË²Ú³¹¡¦´¿³Ú³¹¤Ç¡¢ºòÌë¡Ê12Æü¡Ë²¬»³¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤¬¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢ºÐËöÆÃÊÌ·Ù²ü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³¸©·Ù¡¡¹©Æ£ÍÛÂåËÜÉôÄ¹¡Ë
¡Öº£²ó¤ÎÆÃÊÌ·Ù²ü¤¬°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤êµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
²¬»³»ÔËÌ¶è¤Î²¼ÀÐ°æ¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½ÐÈ¯¼°¤Ç¤Ï¡¢¹©Æ£ÍÛÂåËÜÉôÄ¹¤¬·±¼¨¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÅÌÊâ¤Ç²¬»³±ØÁ°¤äÅÄÄ®¡¢Ãæ±ûÄ®¤Ê¤É¤ò½ä²ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³¸©·Ù¤Ç¤Ï¿Í¤ÎÆ°¤¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤ÆÈÈºáÈï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢
º£·î1Æü¤«¤éºÐËöÆÃÊÌ·Ù²ü¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬»³¸©·Ù ÈÈºáÍÞ»ßÂÐºö¼¼¡¡¾¾²¼°ì¹Ô¼¼Ä¹¡Ë
¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ø¸«¤¨¤ë ¸«¤»¤ë ¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡Ù³èÆ°¤ò·ÑÂ³¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¸©Æâ¤ÎÈÈºá¤ÎÈ¯À¸¤ò1·ï¤Ç¤â¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÈï³²¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£