¡¡2026Ç¯1·î7Æü¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¥É¥é¥ÞNEXT¡ØÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¥º¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æº´ÄÅÀî°¦Èþ¡¢»³Ã«²Ö½ã¡¢Áý»ÒÆØµ®¡¢ÉÍÃæÊ¸°ì¡¢º´ÇìÂçÃÏ¡¢Æ£Æ²Æü¸þ¡¢±§º´Âî¿¿¡¢ÃæÊÌÉÜ°ª¡¢Ä»±©½á¡¢ÎëÇ·½õ¡¢²£»³ÎÃ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥Û¥¿¥ë¥Î¥Ò¥«¥ê¡Ù¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ò¤¦¤é¤µ¤È¤ë¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ー¡£¥¢¥é¥µー½÷»Ò¡õÃË»Ò¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ä³ëÆ£¡¢ÍßË¾¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°ÕµÁ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢·ëº§¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥Ôー¡È¥¨¥ó¥É¡É¤Î¤½¤ÎÀè¤Î¡¢¡È°¦¡É¤È¡ÈÀ¡É¤ÎËÁ¸±ëý¤À¡£
¡¡Âç¹¥¤¤Ê¿ä¤·¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ë¡È¥»¥Ã¥¯¥¹¥¼¥í¡É¤Î¿·º§À¸³è¤ËÇº¤à¼ç¿Í¸ø¡¦Áêß·¥Ï¥ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÐ°æ°ÉÆà¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡¦¥µ¥Õ¥é¥¸¥§¥Ã¥È¥·¥Æ¥£¤Î¥Ùー¥¹Ã´Åö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥ë¤ÎÉ×¡¦²¦»ÒÏÂ¹°Ìò¤ò¾åÅÄÎµÌé¤¬±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Óー～»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç～¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Î²Ï¸¶àö¡£µÓËÜ¤Ï¡¢²Ï¸¶¤È¶¦¤Ë¡Ø¤ª¼ª¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡£¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤ÎÅôÆØÀ¸¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿º´ÄÅÀî¤Ï¡¢¥Ï¥ë¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë´ûº§¤Ç»Ò»ý¤Á¤Î¥Ø¥¢¥áー¥¯¡¦¾¾²¬Åß¼ÂÌò¤ò¡¢»³Ã«¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Ï¥ë¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¶Í»³½©ºÚÌò¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢GENIC¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÁý»Ò¤¬½÷ÀÍÑÉ÷Â¯¤Î¸µ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ç¥ê¥Ð¥êーÇÛÃ£°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¼¿¸¶²ÆÀ¸Ìò¡¢ÉÍÃæ¤¬Åß¼Â¤ÎÉ×¡¦¾¾²¬½Ó¼ùÌò¡¢º´Çì¤¬½÷ÀÍÑÉ÷Â¯¡Ö·ÃÈæ¼÷¥Üー¥¤¥º¶æ³ÚÉô¡×¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦¥Ê¥ª¥Ìò¡¢Æ£Æ²¤¬¥Ï¥ë¤Î»Å»öÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë½ÂÃ«·¼ÅÍÌò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±§º´¤ÏÅß¼Â¤¬¥áー¥¯¤òÃ´Åö¤¹¤ëÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¡¦É÷ÁáæÆÂÀÌò¡¢ÃæÊÌ¤¬¸µ¥â¥Ç¥ë¤Çº£¤Ï¥Þ¥Þ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë²¦»Ò¤Î¸µ¥«¥Î¡¦¾®Ã«·Å»ÒÌò¡¢Ä»±©¤¬²¦»Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡Ö¥µ¥Õ¥é¥¸¥§¥Ã¥È¥·¥Æ¥£¡×¤Î¥®¥¿ー¥Üー¥«¥ë¡¦ÎëÌÚÍÎ°ìÌò¡¢ÎëÇ·½õ¤¬Æ±¤¸¤¯¡Ö¥µ¥Õ¥é¥¸¥§¥Ã¥È¥·¥Æ¥£¡×¤Î¥ー¥Üー¥É¡¦ÅÄÃæÎ¦Ìò¡¢²£»³¤¬½©ºÚ¤Î¥»¥Õ¥ì¤«¤é¥¹¥Èー¥«ー¤Ë¤Ê¤ë¶áÆ£ÀµÂ§Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ê·ëº§¼°¤Î¥·ー¥ó¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁ´°÷¤Î´é¤Ë¤¹¤¹¤ÎÀ×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ä³ëÆ£¡¢ÍßË¾¤ËÊ³Æ®¤·¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤Î¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë´¶¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û¡üº´ÄÅÀî°¦Èþ¡Ê¾¾²¬Åß¼ÂÌò¡ËÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅß¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ËÜ²»¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬»ý¤ÄÇº¤ß¤äÍßË¾¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à»Ñ¤¬¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×ÁÛ¤¤¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»×¤ï¤º²èÌÌ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü»³Ã«²Ö½ã¡Ê¶Í»³½©ºÚÌò¡Ë¶Í»³½©ºÚÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±À¤«¤é¤ß¤Æ¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤È¤·¤¿½÷À¤Ç¤¹¡£¿´¤ÈÂÎ¤ò¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦Èà½÷¤¬½÷É÷¤Ç¥Ê¥ª¥¤È½Ð²ñ¤¤ËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤·¤¯²êÀ¸¤¨¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤È¸þ¤¹ç¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÁý»ÒÆØµ®¡Ê¼¿¸¶²ÆÀ¸Ìò¡ËÂ¯¤Ë¸À¤¦"°¤¤ÃË"¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ë¤¬ÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤òÁß¤Íð¤·¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ·×¤Î¿Ë¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÃ´¤¦½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ª¡¡Èà¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÉÍÃæÊ¸°ì¡Ê¾¾²¬½Ó¼ùÌò¡Ë¾¾²¬Åß¼Â¤ÎÉ×¡¢¾¾²¬½Ó¼ù¤ò±é¤¸¤Þ¤¹ÉÍÃæÊ¸°ì¤Ç¤¹¡£¥â¥é¥ë¤¬¤Ê¤¤É×¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£É×ÉØ´Ø·¸¤È¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¾¾²¬²È¤ÎÆü¾ï¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡üº´ÇìÂçÃÏ¡Ê¥Ê¥ª¥Ìò¡Ë¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ê¥ª¥¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤Ç¡¢»£±Æ¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤éÀº°ìÇÕ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤Î¸½Âå¤Î¶¦´¶¤È¡¢¿´¤ÎÌþ¤ä¤·¤ËÉ¬¤º¤ä¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À»¥é¥Ð¤ÎÀ¤³¦¤ò³§ÍÍ¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÆ£Æ²Æü¸þ¡Ê½ÂÃ«·¼ÅÍÌò¡Ë¤³¤ÎÅÙ¡¢½ÂÃ«·¼ÅÍ¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï³§¡¢½ã¿è¤Ç¡¢Çº¤ßÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½ÂÃ«¤â¤Þ¤¿¤½¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¿´¤ÎÍÉ¤ì¤Ë¼«Ê¬¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯±è¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ËÈà¤ÎÁÛ¤¤¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¿¿¿´¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾³§ÍÍ¡¢À»¥é¥Ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ü±§º´Âî¿¿¡ÊÉ÷ÁáæÆÂÀÌò¡ËÉ÷ÁáæÆÂÀÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢±§º´Âî¿¿¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¥·ー¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ã¿è¤ÊÉ÷ÁáæÆÂÀ·¯¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ÈÎø¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯æÆÂÀ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÃæÊÌÉÜ°ª¡Ê¾®Ã«·Å»ÒÌò¡Ë15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ò¤¦¤éÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²óÄº¤¤¤¿¾®Ã«·Å»ÒÌò¤Ï¸µ¥â¥Ç¥ë¤ÇÃË»ù¤ÎÊì¤È¡¢¼«Ê¬¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¯¾¡¼ê¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤Ï»É·ãÅª¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤Î¤Ç¡¢¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë