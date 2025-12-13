¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¤·¤ó¤¤óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËVRµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤ÆËÉºÒ¤äºÒ³²°åÎÅ¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÇò»â»Ò¤Ê¤É3ÃÄÂÎ¡Ú²¬»³¡Û
»ýÂ³Åª¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡áSDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦²¬»³¸©Æâ¤Î´ë¶È¤Ê¤É¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¤·¤ó¤¤óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤«¤ä¤Þ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤¬ËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë¤Ï¡¢VRµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤ÆËÉºÒ¤äºÒ³²°åÎÅ¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÇò»â»Ò¤Ê¤É3¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆSDGs³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾Þ¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤ª¤«¤ä¤Þ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¡·¬ÅÄ¿¿¼£Íý»öÄ¹¡Ë
¡Ö¤º¤Ã¤È»ýÂ³Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ªµÒ¤µ¤óÆ±»Î¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¤ª¤«¤ä¤Þ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ïº£¸å¤â¡¢SDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£