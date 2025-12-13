¡ÖÊÒÆ¬ÄË¡×¤Ï¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë? Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ç¤¤ëÂÐºö¤äµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤À¸³è½¬´·¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ
ÊÒÆ¬ÄË¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î²þÁ±¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ö»³²¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÉÊÀî¡×¤Î»³²¦ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÆ¬ÄË¥À¥¤¥¢¥êー¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾å¼ê¤ËÂÎ¼Á¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¾Ü¤·¤¯»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
»³²¦ Ä¾»Ò¡Ê»³²¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÉÊÀî ±¡Ä¹¡Ë
²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡¢ÊÆ¹ñ¥á¥¤¥èー¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Î±³Ø¡¢Çî»Î¹æ¼èÆÀ¡£ÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø¹Ö»Õ¡¢ÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÂ¿Ëà±Ê»³ÉÂ±¡¶ÐÌ³¤ò·Ð¤¿2004Ç¯¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ë¡Ö»³²¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÉÊÀî¡×³«±¡¡£Ì¤ÉÂ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¦É¾µÄ°÷¡¢ÆüËÜÆ¬ÄË³Ø²ñÆ¬ÄËÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆâÊ¬Èç³Ø²ñÂåµÄ°÷¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê·ò¹¯¥¹¥Ýー¥Ä°å¡£ÆüËÜ´ÖÇ¾²¼¿âÂÎ¼ðáç³Ø²ñ¡¢ÆüËÜÆâÊ¬ÈçÉÂÍý³Ø²ñ¤Î³Æ²ñ°÷¡£½ñÀÒ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢ÏÀÊ¸¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
ÊÔ½¸Éô
ÊÒÆ¬ÄË¤Ï¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³²¦ÀèÀ¸
Æü¾ïÀ¸³è¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤Ìò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆ¬ÄË¥À¥¤¥¢¥êー¡×¤Ç¤¹¡£ÊÒÆ¬ÄË¤¬µ¯¤¤¿Æü»þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿©¤Ù¤¿Êª¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¤Ê¤É¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª ¥í¥°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÊÒÆ¬ÄË¤Î¸¶°ø¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»³²¦ÀèÀ¸
ÊÒÆ¬ÄË¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Öµ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢»öºÙ¤«¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢º£·î¤Ï¿©¤ÙÊª¡¢Íè·î¤Ïµ¤¾Ý¡¦Å·µ¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤ë¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆÃÄê¤Î¿©¤ÙÊª¤¬¹¥¤¤Ê¤é¡¢ÊÒÆ¬ÄË¤Î¥Ôー¥¯¤òÈò¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
»³²¦ÀèÀ¸
¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡ÖÆ¬ÄË¥À¥¤¥¢¥êー¡×¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¼Á¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¡£¼¡¤Ë¡¢¤½¤ÎÂÎ¼Á¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»Å»ö¤ä¥ì¥¸¥ãー¤Ê¤É¤ÎÍ½Äê¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òµÍ¤á¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¿¾¯¤ÎÎ®Æ°À¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤È¡¢Í»ÄÌ¤¬Íø¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
À¸³è¤ä»Å»ö¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤â¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬ÉÕ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»³²¦ÀèÀ¸
µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤Ï¡¢ÊÒÆ¬ÄËÂÐºö¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¹¡£Æ¬ÄË¤Ï¤ª¤Ê¤«¤¬¤¹¤¤¹¤®¤Æ¤âµ¯¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»°ÅÙ¤Î¿©»ö¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿²»Ï¤á¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¡ÖÆüÉÕ¤ÎÊÑ¤ï¤ëÁ°¡×¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢6»þ´Ö¤«¤é7»þ´Ö¤ò¤á¤É¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
Ìô¤ÇÊÒÆ¬ÄË¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
»³²¦ÀèÀ¸
¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³è¤ä½¬´·¤ò²þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Àè·è¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢²æËý¤Ï¶ØÊª¤Ç¡¢Ç¾·ì´É¤ò½ý¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
»ÔÈÎÌô¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
»³²¦ÀèÀ¸
´Ö°ã¤Ã¤¿¤Î¤ßÊý¤ò¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÀìÌç¤ÎÀèÀ¸¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£Ç¾¿À·Ð³°²Ê¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÆ¬ÄË³°Íè¡×¤òÉ¸¤Ü¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë°å±¡¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£¤ªÌô¤Ï¡¢ÍÑË¡¡¦ÍÑÎÌ¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ³²¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£°ÍÂ¸¾É¤äÌôÊªÀ¤ÎÆ¬ÄË¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£
»³²¦ÀèÀ¸
¥¹¥Þ¥Û¤ò¿²¤ëÁ°¤Ë¸«¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸÷¤Î»É·ã¤¬Ç¾¤Ë²á¾ê¤Ê¶½Ê³¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Ìë¤Î9»þ°Ê¹ß¤Ë¸«¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢Æ¬ÄË¤¬È¾¸º¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ó¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¼ó¤³¤ê¸ª¤³¤ê¤«¤é¤¯¤ë¶ÛÄ¥ÀÆ¬ÄË¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÏÊÒÆ¬ÄË¤Ç¤¹¡£Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ú¡ÖÊÒÆ¬ÄË¤Ë¥Á¥ç¥³¤ä¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ï¥Û¥ó¥È¡©¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£