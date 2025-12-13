¡ÖÅ¬±þ¾ã³²¤ÇµÙ¿¦¡×¤¹¤ëºÝ¤Î¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
Å¬±þ¾ã³²¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ê¤É¤ÎÆÃÄê¤Î´Ä¶¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤êµ¤Ê¬¤ä¹ÔÆ°ÌÌ¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Å¬±þ¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËµÙ¿¦¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤«¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤äÅ¬±þ¾ã³²¤ÇµÙ¿¦¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¼êÂ³¤¡¢¼£ÎÅ¤ÎÎ®¤ì¤äÎÅÍÜÃæ¤Î¼«Âð¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
Á°ÅÄ ²Â¹¨¡Ê°å»Õ¡Ë
Åçº¬Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Àº¿À¿À·Ð²Ê¤ËÆþ¶É¸å¡¢Åìµþ·Ù»¡ÉÂ±¡¡¢¹ñÎ©Àº¿À¿À·Ð°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¢ÅÔÆâ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤ÆÌôÊª°ÍÂ¸¾É¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¡¢»ùÆ¸Àº¿À²Ê¤ÎÀìÌç³°Íè¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤ÏÏÂ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£°¦Ãå¾ã³²¤ä¥È¥é¥¦¥Þ¥±¥¢¤òÀìÌç¤Ë¹ÖºÂ¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤ë¡£¿ÇÎÅ²ÊÌÜ¤ÏÀº¿À¿À·Ð²Ê¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¡¢Àº¿À²Ê¡¢¿À·ÐÆâ²Ê¡¢Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê¡£ Àº¿ÀÊÝ·ò»ØÄê°å¡¢Ç§Äê»º¶È°å¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¡£
Å¬±þ¾ã³²¤ÇµÙ¿¦¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¥±ー¥¹
Å¬±þ¾ã³²¤ÇµÙ¿¦¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¥±ー¥¹¤ä¾õ¶·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Å¬±þ¾ã³²¤ÇµÙ¿¦¤¹¤ëÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤êÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤ê²þÁ±¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤
Ä«¡¢¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤«¤º½Ð¼Ò¤Ç¤¤Ê¤¤
ÉÔÌ²¤ä¿©ÍßÉÔ¿¶¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ï¡¢»Å»ö¾å¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤êÀº¿À¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÙ¿¦¤ò¤·¤ÆÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾É¾õ¤Î°²½¤òËÉ¤®¿´¿È¤Î²óÉü¤Î¸°¤Ç¤¹¡£
Å¬±þ¾ã³²¤Ç¤â»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Å¬±þ¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÉ¬¤ºµÙ¿¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å¬±þ¾ã³²¤Ç¤â»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Å¬±þ¾ã³²¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤ê¾ð½ï¤ËÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤¿¤á¡¢Å¬±þ¾ã³²¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤¬¿¦¾ì¤Ë¤¢¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤ò¤ò¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¾õÂÖ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÌµÍý¤ò¤·¤Æ»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉé²Ù¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Û¤«¤ÎÀº¿À¼À´µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬±þ¾ã³²¤Ç¤â»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Å¬±þ¾ã³²¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤ò¸«Äê¤á¤Æ¡¢»Å»ö¤ÎÉé²Ù¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢°ÛÆ°´ê¤¤¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤ä¿Í»ö¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¾õ¶·¤Î¥·¥§¥¢¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Å¬±þ¾ã³²¤ÇµÙ¿¦¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò°å»Õ¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¼ç¼£°å¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤¬¤¢¤ë¤ÈµÙ¿¦¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢µÙ¿¦¤òºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢°å»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤¬»º¶È°å¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»º¶È°å¤¬¼ç¼£°å¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤òÉ¾²Á¤·¡¢¶ÈÌ³¤ò¤¹¤ë¤ËÂÑ¤¨¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÒÆâ´Ä¶¤ä½¾¶È°÷¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Å¬±þ¾ã³²¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÃÄê¡¢´ë¶È¤Ë²þÁ±¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
°å»Õ¤¬½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÉ¾²Á¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Î¿Í»öÉô¤Ê¤É¤¬µÙ¿¦¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
Å¬±þ¾ã³²¤ÇµÙ¿¦¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÎ®¤ì¤È¼«Âð¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý
Å¬±þ¾ã³²¤ÇµÙ¿¦¤¹¤ëºÝ¤Î¼êÂ³¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Å¬±þ¾ã³²¤ÇµÙ¿¦¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÀº¿À²Ê¡¦¿´ÎÅÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÅ¬±þ¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¼ç¼£°å¤ËµÙ¿¦¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤òµºÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¤ä¿Í»ö¡¦ÁíÌ³ÉôÌç¤Ê¤É¤Ë¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÀº¿À²Ê¡¦¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ë¼õ¿Ç¤·¡¢Å¬±þ¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤áµÙ¿¦¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¿ÇÃÇ½ñ¤È¡¢¿¦¾ì¤Ç»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÙ¿¦¤Î¤¿¤á¤Î¿½ÀÁ½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
µÙ¿¦Ãæ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆµëÍ¿¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÉô¤Î´ë¶È¤Ç¤ÏµëÍ¿¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÙ¿¦²ÄÇ½¤Ê´ü´Ö¤äµÙ¿¦¤Î¼êÂ³¤¤Ï¿¦¾ì¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼ÒÆâ¤Îµ¬Äê¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢½ýÉÂ¼êÅö¶â¤äÏ«ºÒ¤ÎµÙ¶ÈÊä½þ¤¬¼õµë¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼êÂ³¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å¬±þ¾ã³²¤ÇµÙ¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¼«Âð¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤»¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Å¬±þ¾ã³²¤ÇµÙ¿¦¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢µÙ¿¦Ãæ¤Ë¿¦¾ì¤Î¤³¤È¤òÉÑÈË¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»Å»ö¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñ³Ê¤ÎÊÙ¶¯¤Ê¤É¤âÈò¤±¤¿Êý¤¬ÌµÆñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²»³Ú´Õ¾Þ¤äÆþÍá¡¢ÆÉ½ñ¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Æ¹¥¤¤Ê³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±¿Æ°¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤·¡¢µ¤Ê¬¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ä·Ú¤¤¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ä¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤ÉÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Úー¥¹¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢½é´ü¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÍî¤Á¹þ¤ß¤¬¶¯¤¤»þ´ü¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¡¢Ä«¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Ä«µ¯¤¤ÆÌëÌ²¤¯¤Ê¤ë¥ê¥º¥à¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
µÙ¿¦´ü´ÖÃæ¤Î¼£ÎÅ¤ÎÎ®¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Å¬±þ¾ã³²¤ÎµÙ¿¦´ü´ÖÃæ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤Î·Ð²á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÙ¿¦¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤ÏµÙÍÜ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÆ°¤Ï¹µ¤¨¤ÆµÙ¤à¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡£À¸³è¥ê¥º¥à¤â¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¡¢µÙ¤á¤ë¤À¤±µÙ¤ó¤Ç¡¢Æ°¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤À¤±Æ°¤¯¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²óÉü´ü¤Ï¡¢¿´¿È¤¬¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë³èÆ°¤Ë¿ÈÂÎ¤ò´·¤é¤·¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüÃæ¤Î³èÆ°¤òÁÈ¤à¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä´À°´ü¤Ï¡¢¤â¤È¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ä¿©»ö¤Ê¤É¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤Ç¤¹¡£²óÉü¤·¤Æ¤¤¿º¢¤Ë¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹Í×°ø¤È¤Ê¤ë»×¹Í¤ÎÊÊ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤äÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÌ²¤äÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¿çÌ²Ìô¤ä¹³ÉÔ°ÂÌô¤¬½èÊý¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬±þ¾ã³²¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÈÃí°ÕÅÀ
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Å¬±þ¾ã³²¤ÇµÙ¿¦¸å¤ËÉüµ¢¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤¬ÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¡¢ÉÔÌ²¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤Ê¤¯¡¢Àº¿À¤ä¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³è¥ê¥º¥à¤¬À°¤¤¡¢Ä«µ¯¤¤ÆÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÂÎÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÉüµ¢¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¾É¾õ¤Î²þÁ±¤äÂÎÎÏ¤Î²óÉü¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ÂºÝ»Å»ö¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»ýÂ³Åª¤Ë¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¤â¹ÍÎ¸¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¶Ð¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤»¤ëÇ½ÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤â³ÎÇ§¤·¤ÆÉüµ¢¤¬²ÄÇ½¤«¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÙ¿¦¤·¤¿Êý¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¦¾ì¤Î´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
Å¬±þ¾ã³²¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Éü¿¦¸åºÆÅÙÉÔÄ´¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢Éü¿¦¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê´Ä¶¤«¾å»Ê¤È¤âÁêÃÌ¤·¡¢Éüµ¢¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å¬±þ¾ã³²¤ÎºÆÈ¯¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î»Å»ö¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Å¬±þ¾ã³²¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥µー¤Ë¤è¤êÀº¿ÀÅª¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤Îº¤Æñ¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤·¤¿ÆÃÄê¤Î³°ÉôÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Å¬±þ¾ã³²¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¬±þ¾ã³²¤ÎºÆÈ¯¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯»¯¤µ¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤¬¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇÛÃÖÅ¾´¹¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¡¢¹´Â«»þ´Ö¤ÎÄ¹¤¤¶ÈÌ³·ÁÂÖ¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ä¶È¤ò¸º¤é¤¹¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤òÁý¤ä¤¹¡¢¤Ê¤É¤Î¼êÎ©¤Æ¤¬¼è¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Å¬±þ¾ã³²¤ÎµÙ¿¦¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢µÞ¤Ë¤â¤È¤Î»Å»öÆâÍÆ¤ä»Å»öÎÌ¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬±þ¾ã³²¤ÎºÆÈ¯¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³¤ä¡¢¶ÈÌ³ÎÌ¤ä¶ÈÌ³¤ÎÈÏ°Ï¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢½ù¡¹¤Ë»Å»ö»þ´Ö¤ä¶ÈÌ³ÎÌ¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Å¬±þ¾ã³²¤ÇµÙ¿¦¤·¤¿¸å¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´ðÁÃ¤òºî¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ëµ¯¤¤ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¡¢¤è¤¤·ò¹¯¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤ÎÊýË¡¤òÊ£¿ô»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¡¢¿´¤Î¾õÂÖ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤Î¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡û¡û¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤»×¹Í¤ä¡¢¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ê¤É¤¬¶ËÃ¼¤Ë¿¶¤ì¤ä¤¹¤¤Á´¤«Ìµ¤«»×¹Í¤¬¶¯¤¤¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÊÊ¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¹Í¤¨Êý¤ò½ÀÆð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¬±þ¾ã³²¤ÎÊý¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢¿¦¾ì¤ÎÊý¤ä°å»Õ¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¿¦¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Å¬±þ¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËµÙ¿¦¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤«¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¡¢Å¬±þ¾ã³²¤ÇµÙ¿¦¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¼êÂ³¤¡¢¼£ÎÅ¤ÎÎ®¤ì¡¢ÎÅÍÜÃæ¤Î¼«Âð¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¡¢Éüµ¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÈÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¬±þ¾ã³²¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤ò±ó¤¶¤±µÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²óÉü¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¼À´µ¤Ç¤¹¡£ÎÅÍÜ´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÊÊ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤ÁÇÃÏ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬±þ¾ã³²¤ÇµÙ¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢°åÎÅ¤ä²ñ¼Ò¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¾Ç¤é¤º²óÉü¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¡ØÅ¬±þ¾ã³²¤Î¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¡Ù¡ÊÀº¿À·Ð»ï¡Ë
¡Ø¥·¥êー¥º¶µ°é¹ÖºÂ¡Ö¤á¤Þ¤¤¿ÇÎÅ¤ËÍÍÑ¤Ê¼«³ÐÅªÉ¾²Á»ØÉ¸¡×3¡¥¥¹¥È¥ì¥¹¡¤Å¬±þ¾ã³²¡Ù¡ÊEquilibrium Research¡Ë
¡ØÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤Ç²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤À¤È¤¡Ê½ýÉÂ¼êÅö¶â¡Ë¡Ù¡ÊÁ´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ¡Ë
¡ØÀº¿À¾ã³²¤Î Ï«ºÒÇ§Äê¡Ù¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë