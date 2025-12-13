Èà»á¤ÏÍß¤·¤¤¤±¤É¡¢Ã¯¤Ç¤â¤è¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÍýÁÛ¤ÈÂÅ¶¨¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç³ëÆ£¤¹¤ë30Âå¤ÎÎø°¦¡Ú33ºÐ¤È¤¤¤¦Æü¡¹¡¡ÆÈ¿ÈÈà¤Ê¤·¡¢¤³¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç #9¡Û
¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Î¸Û¤ï¤ìÅ¹Ä¹¡¦¤³¤Î¤ß¡£·ëº§´êË¾¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Èà»á¤Ï¤â¤¦4,5Ç¯¤¤¤Ê¤¤¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡Ö¼ã¤¤¤Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÀè¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤êÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©
½÷À¤ÎÊú¤¨¤ë¼ä¤·¤µ¤ä¸ÉÆÈ¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦Ì¡²è¡Ø33ºÐ¤È¤¤¤¦Æü¡¹¡¡ÆÈ¿ÈÈà¤Ê¤·¡¢¤³¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÊÔ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾å¼ê¤¯¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï°ã¤¦¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤òÍ§Ã£¤Ë¡ÖÁª¤Ù¤ëÎ©¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÍýÁÛ¹â¤¹¤®¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Æ±À¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾Ò²ð¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ê¤¤¤³¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÇÚ¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ï¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÌ¡²è¡§¡Ø33ºÐ¤È¤¤¤¦Æü¡¹¡¡ÆÈ¿ÈÈà¤Ê¤·¡¢¤³¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¡ÙÎëÌÚ¤ß¤íÃø¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¿¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥¦¡¼¥Þ¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ö33ºÐ¤È¤¤¤¦Æü¡¹¡×¥·¥ê¡¼¥º Á´3ºýÈ¯ÇäÃæ¡ª
°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤Î¤ß¡Ê33¡Ë¡¢·ëº§¤·¤¿¥¨¥ê¡Ê33¡Ë¡¢Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤æ¤ß¡Ê33¡Ë·ëº§¤·¤Æ¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÍ§Ã£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©
3¿Í¤Î½÷À¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡¢¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤È¤ª¤·¤¤Æü¡¹¤ÎµÏ¿¡£