¥¤¥¿¥º¥é¤Îµ²±¤ÏµÛ¤¤¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¡Á¡ª¡Ä»ô¤¤¼ç¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÒì¤¤Ë¡Ö»ä¤â¤ß¤ç¤ó¤ß¤ç¤ó¤µ¤ì¤¿¤¤¡ª¡×
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤ì¤¬µ²±¤ò¡Ö¤ß¤ç¤ó¤ß¤ç¤ó¡×µÛ¤¤¼è¤é¤ì¤Æ¤ë»Ñ!? ¥¤¥¿¥º¥é¥ï¥ó¥³¤ËÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«
¿Í´Ö¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¡£
¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¤Î¤Ï¸µµ¤¤Ê¾Úµò¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¡£
¤½¤ó¤ÊÆÉ¤á¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤â¤Þ¤¿²Ä°¦¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢X¾å¤Ç¡Ö¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¦¸¤¥Ñ¥Ý¥Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤ª»¶ÊâÃæ¤Î1Ëç¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ý¥Æ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬¤ËÀÄ¤¤¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤«¤¬µÛ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥é¥¤¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿¥ê¡¼¥É¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬»£¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£ÅÀ¡¹¤È¥é¥¤¥È¤¬¸÷¤ë¥ê¡¼¥É¤Ë±è¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Çµ²±¤¬µÛ¤¤¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤ç¤ó¤ß¤ç¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ï¥Þ¤ë¾õ¶·¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡Ö»ä¤â¤ß¤ç¤ó¤ß¤ç¤ó¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö±§Ãè¿Í¤È¤Î¸ò¿®¡ª¡©¡×¤Ê¤É¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢2025Ç¯12·î9Æü»þÅÀ¤Ç9.7Ëü¤¤¤¤¤Í¡¢1Ëü¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¼ç¤Ç¤¢¤ë·Á¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¸¤¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÆ±Î½¤«¤é¡Ø¤ß¤ç¤ó¤ß¤ç¤ó¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ý¥Æ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¸¤¤Î¤ªÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤Î¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¹¥¤¤ÊÌÌÇò¤¤»Ò¡×¤é¤·¤¯¡¢¡Ö¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥ª¥ä¥ÄÂÞ¤òÆæ¤ÎÃÎ·Ã¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ÆÅð¤ß¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ê¡¼¥É¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢·Á¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¸¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸÷¤¬SF¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¤¢¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ý¥Æ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÁ´¤¯¶½Ì£¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ºÇ¶á¤ÏÅß¤Ç´¨¤¤¤Î¤«¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤ò¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤·¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¡×¤é¤·¤¯¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬¿²¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌÌÇò²Ä°¦¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¸¤¼ï¥Ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¼¤Î¸¶»º¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡×¡Ö(¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç)¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤¤Ú¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÌ¾Á°¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥Ý¥Æ¤Á¤ã¤ó¡£¡Ö¥¯¥¯¥¯¡¢¿Í´Ö¤Ï¤½¤¦¤·¤Æ¸¤¤Ë¥ª¥ä¥Ä¤ò¤¢¤²¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤µ¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°µù¤ê¸½¹ÔÈÈ¡×¤Ê¤É¡¢·Á¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¸¤¤µ¤ó¤¬X¤ÎÅê¹Æ¤ËÅº¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¥»¥ó¥¹¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆü¡¹³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤À¤Þ¤À³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÆü¾ï¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê·Á¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¸¤¤µ¤ó¤È¥Ñ¥Ý¥Æ¤Á¤ã¤ó¡£º£ÅÙ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ß¤ç¤ó¤ß¤ç¤ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢°ú¤Â³¤¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
Ê¸¡á·îÇµ¼¶