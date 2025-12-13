¡ÈÞ¯Íî´é¡É¤Ï¥ê¥Ã¥×¤¬¥«¥®¡£MAC¡Ö¥·¥ë¥¡¼¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¡×¤Î¥Ç¥£¡¼¥Ð¤Ê¤é¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ë¤â¥ì¥Ç¥£¤Ë¤â¤¤¤±¤ë
Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ë½Õ¥³¥¹¥á¾ðÊó¤Ë¿´Ìö¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Èº£¤³¤Î½Ö´Ö¡É¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢½©Åß¥à¡¼¥É¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¿·Ä´¤·¤¿¤Î¤¬¡¢MAC¤Î¡Ö¥Þ¥¥·¥Þ¥ë ¥·¥ë¥¡¼ ¥Þ¥Ã¥È ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡£¥µ¥Ã¤È¤Ì¤ë¤À¤±¤ÇÅÓÃ¼¤ËÞ¯Íî´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥«¥é¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£MAC¤Î¥ê¥Ã¥×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÇÞ¯Íî´é¤ò³Î¿®
¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤òÀ°¤¨¤¿¸å¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ò½é¤á¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤«¤é¥ê¥Ã¥×¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥¯¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¡£¤³¤ì¤¬²¦Æ»¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊ¤¤·¡¢¥ê¥Ã¥×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¥á¥¤¥¯¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢MAC ¥Þ¥¥·¥Þ¥ë ¥·¥ë¥¡¼ ¥Þ¥Ã¥È ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥Ç¥£¡¼¥Ð¡×¤Ç¤¹¡£
»ÕÁö¤Îº£¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÂ¤ò±¿¤Ö»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é¤Çµ¿»÷¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥È¥é¥¤¡×¤Ç¿§Áª¤Ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
½©Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤º¤Ã¤·¤êÄÀ¤ó¤À¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥«¥é¡¼¤ä¡¢¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÂçÃÀ¤Ê¿§¤òÁª¤Ó¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Ä¥ä¤è¤ê¤â¥Þ¥Ã¥È¤¬¹¥¤ß¡£
µá¤á¤Æ¤¤¤ë¿°Áü¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¿§¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤é¡¢¥Ç¥£¡¼¥Ð¤Ë½ä¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¯¡¼¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡£¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤ÊÉþ¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥Ð¡×
¥ì¥Ã¥É¤Î¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤È¡¢¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î½Â¤ß¤ò³Ý¤±¤¢¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥«¥é¡¼¡£¡È¤°¤Ã¤ÈÀÄ¤ß¤Ë·¹¤±¤¿¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¡¼¥ë¤µ¤È¤«¤ï¤¤¤²¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤¿°õ¾Ý¤¬¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¥ì¥Ç¥£¤Ê°õ¾Ý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤»þ¡¢²æ¤³¤½¤Ï¡ª¡¡¤ÈÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ç¥£¡¼¥Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¿¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÇö¤á¤Ë¤Ì¤ë¤È¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¥Þ¥¼¥ó¥¿¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç»Ã¸¤Î²Ã¸º¤Ç¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¤â¤ª¼ê¤ÎÊª¡£½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¡¢¤µ¤¹¤¬MAC¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¡á¥Ñ¥µ¤Ä¤¯¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹¡¢¥½¥Õ¥È¥¨¥¢¥ê¡¼¤ÊÉÕ¤±¿´ÃÏ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëì¸ü´¶¤äÉéÃ´´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â·Ú¤ä¤«¡£¿°¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¿ô²ó¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ç¥à¥é¤Ê¤¯¿§¤¬¤Î¤ê¤Þ¤¹¡£
¿°Á´ÂÎ¤¬¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤½¤Î´Ý¤ß¤¬¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤ò¤°¤Ã¤È°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£·ä¤¬¤Ê¤¤¹âÈ¯¿§¤ò¤«¤Ê¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¿¤ª¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÃ¦¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÄøÅÙ¤Ê¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íî¤Á¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢È´·²¤Î¥¹¥Æ¥¤ÎÏ¤Ë¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥ª¥¤¥ê¡¼¤Ê¿©»ö¤ò¤È¤ë¤ÈÈ¯¿§¤¬¼å¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÁÆ»¨¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤ÇÞ¯Íî¤ë¡¢¼«Ê¬¿§¤¬¸«¤Ä¤«¤ë
MAC¤Î¥Ç¥£¡¼¥Ð¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¥ê¥Ã¥×¤¬¼çÌò¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥ª¡¼¥é¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥é¡¼¡£¿ÍÀ¸¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ó¤À¡¢¤ÈºÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿§¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¡¼¥Ð¤Ë¸Â¤é¤º¡¢±¿Ì¿¤Î1ËÜ¤¬¸«¤Ä¤«¤ëËÉÙ¤Ê¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬MAC¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤»¤ï¤·¤Ê¤¯²á¤®¤ëÇ¯¤ÎÀ¥¤Ë¤³¤½¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥È¥é¥¤¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
MAC¡Ö¥Þ¥¥·¥Þ¥ë ¥·¥ë¥¡¼ ¥Þ¥Ã¥È ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×603 ¥Ç¥£¡¼¥Ð
²Á³Ê¡§4,400±ß
¡Ê¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡§²ÆÌÚÄÝ°á¡Ë