Hey! Say! JUMP¡¢¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Ï°ËÌîÈø·Å¡õ¾¾ËÜÊæ¹áW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¼çÂê²Î

Hey! Say! JUMP¤¬ÄÌ»»36ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ò2026Ç¯2·î11Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¢£ÊÒÁÛ¤¤¡È¥¨¥Ê¥¸ー¡É¥é¥Ö¥½¥ó¥°
º£ºî¤Ï¡¢°ËÌîÈø·Å¤È¾¾ËÜÊæ¹á¤ÎW¼ç±é¤Ç2026Ç¯1·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Æü10¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢½Õ¤ÎÉ÷¤Ë¤½¤è¤°¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¯²»¤Î¿ô¡¹¤È¡¢ÊÒÁÛ¤¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¡¢¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÊÒÁÛ¤¤¡È¥¨¥Ê¥¸ー¡É¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£
¥°¥ëー¥×¤Î¿¿¿ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¡È²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÈÎø¤¬»ý¤Ä¥Ñ¥ïー¡É¤¬²Î¤Ë¹þ¤á¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¤òÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ë¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¥Ó¥¿¥ß¥ó¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ötraveler¡×¤ò¼ýÏ¿¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï´ó¤êÆ»¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤è¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ôー¥¹¥Õ¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¤À¡£
¤½¤·¤Æ½é²ó¸ÂÄêÈ×1¤Ë¤Ï¡¢É½Âê¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ÎMV¤È¤½¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁü¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×2¤Î±ÇÁü¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ³«ºÅ¤·¤¿Æé¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¡Ö7¿Í¤À¤±¤Î20¼þÇ¯·èµ¯²ñ¡ª1¿Í1ÉÊ »ý¤Á´ó¤êÆé¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¤¢¤é¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢¥·¥Æ¥£ー¡õ¥Ó¥Ó¥Ó¥Ã¡ª¡¡¤Ê¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯2¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈ×¤âÍÑ°Õ¡£
¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¥ê¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ä¤ª¼ê»ý¤Á¤ÎJUMP¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß♡¥¯¥ê¥¢¥Ýー¥Á¡Ê¥Ïー¥È¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¡Ë¡×¤ÎÂ¾¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥©¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥¹¥¤ー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¡×¡Ê7Ëç¡Ë¡¢¥í¥´¤Ê¤É¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¥¥åー¥È¤Ê¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥Á¥ç¥³É÷¥Õ¥ìー¥¯¥·ー¥ë¡×¡Ê4Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ýー¥Á¤òµ¤Ê¬ÊÑ¤¨¤ÆÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ýー¥Á¡¦¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¥·ー¥È¡×¡Ê1ËçÎ¾ÌÌ¡Ë¤òÆ±º¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈ×¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥½¥ó¥°¤â¼ýÏ¿Í½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¼çÂê²ÎÆþ¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£°ËÌîÈø·Å ¥³¥á¥ó¥È
¼«Ê¬¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤ò¡¢Hey! Say! JUMP ¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡È²¦Æ»¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª³Ú¶Ê¤Å¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤âÀ©ºî¥Áー¥à¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ó¤Î²Î»ì¤ò¡Ö±¤¤ò¤Õ¤à¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¼ª¤Ë»Ä¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê²Î»ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î»ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ò¡ÖHoney Coming¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ëÍ·¤Ó¿´¤ä¡Ö´Å¤¤Ã¸¤¤Îø¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤ÉÊ¹¤¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥È¥í¤â¡Ö¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Hey! Say! JUMP¤â18Ç¯·Ð¤Ä¤Î¤Ç³Ú¶Ê¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²¦Æ»¤É¿¿¤óÃæ¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤!¤È»×¤¤¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤È¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×Î¾Êý°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.11 ON SALE
SINGLE¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×
